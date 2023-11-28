AKP'de adaylar 15 Aralık'tan itibaren netleşecek

AKP adaylarının 15 Aralık’tan itibaren netleşmesi bekleniyor.

AKP Aday Tespit Komisyonu, 2024'te yapılacak yerel seçimler için çalışmalarına önümüzdeki günlerde başlayacak. TRT’nin haberine göre Ankara ve İstanbul da dahil adayların 15 Aralık'tan itibaren netleşmesi bekleniyor.

AKP'de, 2024'te yapılacak yerel seçimler için temayül yoklaması tamamlandı.

Gözler Aday Tespit Komisyonu çalışmalarına çevrildi. Komisyon, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, önümüzdeki günlerde ilk toplantısını yapacak.

Çalışmaların ardından Ankara ve İstanbul dahil adayların 15 Aralık'tan itibaren belirlenmesi planlanıyor.