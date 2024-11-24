AKP'de asgari ücret zammı için konuşulan rakam

Doğrudan milyonlarca çalışanı, dolaylı olarak ise tüm yurttaşları ilgilendiren 2025 asgari ücreti için geri sayım başladı.

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor.

Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında aralık ayında belirlenen tarihlerde toplanıyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

AKP'DEKİ BEKLENTİ

AKP'de asgari ücrete ne kadar zam yapılabileceğine ilişkin değerlendirmeler sürüyor. Son yapılan Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nda asgari ücret artışının masaya yatırıldığı belirtildi. Bir süredir asgari ücrette yıl sonunda belli olacak enflasyon mu yoksa 2025 yılı için hedeflenen enflasyon oranında mı artış olacağına yönelik tartışmalar yapılıyor.

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, AKP’deki beklenti her iki oranın ortalamasında bir artış yapılması yönünde. Merkez Bankasının yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 44. 2025 hedefi ise Merkez Bankası tarafından yüzde 21 olarak açıklanmıştı.

AKP kaynakları bu oranlar dikkate alınması durumunda, asgari ücrete yüzde 32-35 oranında bir zammın olabileceğini dile getiriyor. Bu oranlarda artış olursa asgari ücret 17 bin 2 liradan 22 bin 500 veya 23 bin liraya yükselecek.

AKP’deki ağırlıklı görüş ise asgari ücretin 2024 yılı sonunda ortaya çıkacak enflasyon oranında artırılması. Merkez Bankası'nın tahmini tutar ve yıl sonunda yüzde 44 zam yapılırsa asgari ücret 24 bin 500 lira olacak.