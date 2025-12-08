AKP'de Barzani krizi iddiası: "Vali görevden alınmalı"

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) eski Başkanı ve Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) lideri Mesud Barzani’nin Şırnak’ın Cizre ilçesinde düzenlenen sempozyuma katılımının ardından başlayan tartışmalar devam ediyor.

Barzani'nin Cizre'de katıldığı sempozyumda silahlı korumalarının AKP içinde tepkilere neden olduğu öne sürüldü.

İddialara göre; AKP'liler, olaydan valinin sorumlu olduğunu ve görevden alınması gerektiğini belirterek; "Türkiye’nin Barzani ailesiyle ilişkilerine zarar veren bir olay yaratılmış. Terörsüz Türkiye ile ilgili şüphe yaratan bir olaya dönüştürüldü. İyi niyetli bir zafiyet yok ortada" ifadelerini kullandı.

Nefes yazarı Nuray Babacan, Barzani'nin korumalarının AKP içinde de rahatsızlık yarattığını belirterek kulis bilgileri şöyle aktardı:

"AKP içinde konuya ‘kötü yönetim ve liyakatsizlik’ açısından bakan da var, süreci provoke etmek isteyenlerin çabası olarak bakan da. Ayrıca partinin Kürtleri, Mesut Barzani’nin tartışmaların dışına tutulması gerektiğini savunuyor.

Öncelikle Mesut Barzani’nin gelişi sırasında bölgede alarm verildiği, güvenlik güçlerinin izinlerinin kaldırıldığı, yol boyunda her 25 metreye bir asker yerleştirildiği anlatılıyor. Böylesine güvenlik alt yapısı sağlanırken, Barzani’nin Iraklı askerlerle gövde gösterisi yapmasına nasıl izin verildiği önemli konu.

Partide bu konuda dile getirilen farklı görüşlere gelirsek;

• “Barzani olayında yaşanan tam bir sahipsizlik örneğidir. Açılım sürecinin sahipsizliğinin de göstergesidir. Bu ülkenin İçişleri Bakanı, valisi, jandarma komutanı yok mu? İlk kez mi böyle bir ev sahipliği yapılıyor? Kamuoyunda yaratacağı duygu hiç mi hesaba katılmamış? Bu kadar liyakatsizlik olur mu? Bu tam anlamıyla sabotajdır…”

• “Bu olayda Barzani’yi suçlamak yanlıştır. Mülki amir sorumludur. Onlar nasıl göz yummuş, onu sorgulamak gerekir. Valinin derhal görevden alınması gerekirdi. Türkiye’nin Barzani ailesiyle ilişkilerine zarar veren bir olay yaratılmış. Terörsüz Türkiye ile ilgili şüphe yaratan bir olaya dönüştürüldü. İyi niyetli bir zafiyet yok ortada. Kamuoyu tepki göstermekte haklı. Bu durumu yaratanların niyetlerine bakmak gerekir…”

***

NE OLMUŞTU?

Şırnak'ın Cizre ilçesinde düzenlenen '4'üncü Uluslararası Melaye Ciziri Sempozyumu' düzenlenmişti.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) eski Başkanı ve Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) lideri Mesud Barzani sempozyuma yanında üniformalı ve uzun namlulu silahlar olan korumalarla gelmişti.

Söz konusu görüntü eleştirilere neden olmuştu.

İçişleri Bakanlığı da konuyla ilgili açıklama yayımlamış ve inceleme başlatıldığını duyurmuştu.

Bakanlık açıklamasında, şu ifadelere yer verilmişti:

"Cizre’de düzenlenen bir sempozyumla ilgili 'koruma görüntülerinin' kamuoyuna yansımasıyla birlikte, görüntülerle ilgili inceleme başlatılmış, sonrasında da konuyla ilgili 2 müfettiş görevlendirilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."