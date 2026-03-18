AKP'de bayramlaşma programı belli oldu

AKP, Ramazan Bayramı nedeniyle CHP dışında kalan çok sayıda siyasi parti ile bir araya gelecek.

Bayramın 2. gününde, siyasi partileri, AKP Sivil Toplum ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur'un başkanlığındaki Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan, Genel Merkez Kadın Kolları MYK Üyesi Esma Atasoy ve Genel Merkez Gençlik Kolları MYK Üyesi Abdullah Uçan'dan oluşan heyet kabul edecek.

AKP'ye DEM Parti, MHP, İYİ Parti, DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Saadet Partisi, Yeniden Refah Partisi, Anavatan Partisi, BBP, DSP, Vatan Partisi, HÜDA PAR, Doğru Yol Partisi ve Anahtar Parti ziyarette bulunacak. AKP ise siyasi partileri, 2 ayrı heyetle ziyaret edecek.

Adıyaman Milletvekili Resul Kurt'un başkanlığında, Genel Merkez Kadın Kolları MKYK Üyesi Saniye Enfiyeci ve Genel Merkez Gençlik Kolları MKYK Üyesi Mustafa Emre Çelik'ten oluşan heyet, DEM Parti, İYİ Parti, DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Saadet Partisi, HÜDA PAR ve BBP'ye ziyarette bulunacak.

Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısı Kerem Ali Sürekli'nin başkanlığındaki Genel Merkez Kadın Kolları MKYK Üyesi Emine Çakır ve Genel Merkez Gençlik Kolları MKYK Üyesi Kerim Pala'dan oluşan heyet ise MHP, Anavatan Partisi, DSP, Vatan Partisi, Doğru Yol Partisi, Yeniden Refah Partisi ve Anahtar Parti'yi ziyaret edecek.