AKP'de belediye başkanlığı aday adaylığı başvuru süreci sona eriyor: Temayül yoklaması 26 Kasım'da

Türkiye'de 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilecek olan yerel seçimler için AKP'den aday adaylığı başvuru süreci bugün saat 19.00'da sona eriyor. Parti temayül yoklamasını 26 Kasım Pazar günü elektronik ortamda tüm illerde aynı anda yapacak.

Güncel 22.11.2023 17:08 Giriş: 22.11.2023 17:08

Güncelleme: 22.11.2023 17:08 Kaynak: AA

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AKP'de 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlerde belediye başkanlığı için aday adaylığı başvuru süreci bugün sona erecek. Türkiye'de gerçekleştirilecek olan Mahalli İdareler Seçimleri için partilerin hazırlıkları sürüyor. AKP'nin yerel seçime hazırlık takvimi çerçevesinde 9 Kasım'da başlattığı belediye başkanlığı için aday adaylığı başvuru süreci bugün saat 19.00'da sona erecek. Parti temayül yoklamasını 26 Kasım Pazar günü elektronik ortamda tüm illerde aynı anda yapacak. Bu arada adayların çevrim içi başvurularını partinin bulundukları il başkanlığına giderek onaylatmamaları halinde başvuruları geçersiz sayılacak.