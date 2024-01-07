AKP'de bugün açıklanacak 27 ilin aday listesi ortaya çıktı

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün açıklayacağı belediye başkan adayları listesi ortaya çıktı. 12 büyükşehir adayının olduğu görülen listede İstanbul için Murat Kurum'un ismi yer aldı.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Haliç Kongre Merkezi'nde İstanbul başta olmak üzere bazı belediye başkan adaylarını açıklayacak.

12'si büyükşehir 27 ilin belediye başkan adayı açıklanması beklenirken, bugün duyurulacak belediye başkan adayları listesi de ortaya çıktı.

Gazeteci Nevzat Çiçek'in sosyal medya hesabından paylaştığı listede, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak Murat Kurum'un gösterileceği belirtildi.

AKP'nin bugün duyuracağı aday listesi şöyle:

BÜYÜKŞEHİRLER

Aydın: Mustafa Savaş

Balıkesir Yücel Yılmaz

Bursa: Ali Nur Aktaş

Denizli: Osman Zolan

Erzurum: Mehmet Sekmen

İstanbul Murat Kurum

Kocaeli: Tahir Büyükakın

Mardin: Veysel Şahin

Muğla: Aydın Ayaydın

Ordu: Mehmet Hilmi Güler

Samsun: Halit Doğan

İLLER

Artvin: Mehmet Kocatepe

Bayburt: Abdurrahman Polattimur

Bingöl: Erdal Arıhan

Bitlis: Nesrullah Tanğlay

Çanakkale: Julide İskenderoğlu

Çankırı: Hüseyin Filiz

Düzce: Faruk Özlü

Edirne: Belgin İba

Elazığ: Şahin Şerifoğlulları

Giresun: Aytekin Şenlikoğlu

Isparta: Şükrü Başdeğirmen

Kastamonu: Tahsin Babaş

Rize: Rahmi Metin

Sinop: Yakup Üçüncüoğlu

Tokat: Eyüp Eroğlu

Yalova: Mustafa Tutuk