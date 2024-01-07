AKP'de bugün açıklanacak 27 ilin aday listesi ortaya çıktı
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün açıklayacağı belediye başkan adayları listesi ortaya çıktı. 12 büyükşehir adayının olduğu görülen listede İstanbul için Murat Kurum'un ismi yer aldı.
AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Haliç Kongre Merkezi'nde İstanbul başta olmak üzere bazı belediye başkan adaylarını açıklayacak.
12'si büyükşehir 27 ilin belediye başkan adayı açıklanması beklenirken, bugün duyurulacak belediye başkan adayları listesi de ortaya çıktı.
Gazeteci Nevzat Çiçek'in sosyal medya hesabından paylaştığı listede, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak Murat Kurum'un gösterileceği belirtildi.
AKP'nin bugün duyuracağı aday listesi şöyle:
BÜYÜKŞEHİRLER
Aydın: Mustafa Savaş
Balıkesir Yücel Yılmaz
Bursa: Ali Nur Aktaş
Denizli: Osman Zolan
Erzurum: Mehmet Sekmen
İstanbul Murat Kurum
Kocaeli: Tahir Büyükakın
Mardin: Veysel Şahin
Muğla: Aydın Ayaydın
Ordu: Mehmet Hilmi Güler
Samsun: Halit Doğan
İLLER
Artvin: Mehmet Kocatepe
Bayburt: Abdurrahman Polattimur
Bingöl: Erdal Arıhan
Bitlis: Nesrullah Tanğlay
Çanakkale: Julide İskenderoğlu
Çankırı: Hüseyin Filiz
Düzce: Faruk Özlü
Edirne: Belgin İba
Elazığ: Şahin Şerifoğlulları
Giresun: Aytekin Şenlikoğlu
Isparta: Şükrü Başdeğirmen
Kastamonu: Tahsin Babaş
Rize: Rahmi Metin
Sinop: Yakup Üçüncüoğlu
Tokat: Eyüp Eroğlu
Yalova: Mustafa Tutuk