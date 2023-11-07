AKP'de büyükşehir belediye başkan adayları aralıkta açıklanabilir: Ankara için hangi isim öne çıkıyor?

AKP Ankara İl Başkanı Özcan, partisinin büyükşehir belediye başkanı adaylarının aralık ayında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanabileceğini söyledi. Özcan, halkın 'yerel aday' istediğini kaydetti. Özcan, Ankara için öne çıkan isimlerden birinin de Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok olduğunu kaydetti.

AKP Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, büyükşehir belediye başkanı adaylarına ilişkin, "Aralık ayına da bırakmadan belki büyükşehirleri önceden Sayın Cumhurbaşkanı'mız açıklayabilir" dedi.

Özcan, Anadolu Yayıncılar Derneğinin düzenlendiği Anadolu Sohbetleri programına katıldı, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Yerel seçimlere hazırlandıklarını anlatan Özcan, yerel seçim çalışmalarında aday belirleme süreciyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Özcan, belediye başkan adaylığı konusunda partisinde İstanbul ve Ankara'da çok isimlerin olduğunu, yerel dinamikte de isimlerin bulunduğunu dile getirerek, "Vatandaş daha çok yerel bazda, dokunabileceği adaylar istiyor" ifadesini kullandı.

"SEÇMEN DAHA ÇOK YEREL ADAY İSTİYOR"

Özcan, "Büyükşehir belediyesi için hangi ismin öne çıktığı" sorusunu da, "Turgut Altınok Bey bir açıklama yaptı, potada var. Tek Turgut Bey değil, bizim bütün ilçe belediye başkanlarımız bu işe dahildir" diyerek yanıtladı.

"Adaylık için genel siyasetten ve bakanlar olabilir mi?" sorusunu Özcan, "Anketler dedim ya, seçmen daha çok yerel, yani dokunabileceği aday istiyor" şeklinde cevapladı.

Özcan, büyükşehir belediye başkanı adaylarının açıklanmasının Gazze'deki yaşanan olaylardan dolayı ertelendiğini bildirerek, "Normal şartta aralık ayına sarkıtmadan kasım ayında 30 büyükşehri açıklama durumu vardı. Ama çalışmalarımız biraz gecikti. Aralık ayına da bırakmadan belki büyükşehirleri önceden Sayın Cumhurbaşkanı'mız açıklayabilir" diye konuştu.