AKP'de emekliye zam krizi: Erdoğan'dan 'bu işi bitirin' talimatı

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın ABD ziyareti öncesi kurmaylarına en düşük emekli maaşının yükseltilmesi için "bu işi bitirin" talimatı verdiği öne sürüldü. Çalışmanın önümüzdeki hafta kabine toplantısına gelmesi bekleniyor.

Milyonlarca emeklinin beklediği zam düzenlenmesine ilişkin yapılacak toplantı belirsizliğe dönüşürken ek zamma ilişkin kuliste konuşulanlar kamuoyuna yansımaya devam ediyor.

Türkiye gazetesinde emekliye zam yapılması konusunda AKP kulislerinde konuşulanlar aktarıldı.

Buna göre, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, ABD ziyareti öncesi kurmaylarına, "Emeklilere yapılacak zam mevzusunu çalışın. Ben NATO Zirvesi’nden Türkiye’ye dönene kadar bu işi bitirin" dediği iddia edildi.

Haberde, Erdoğan'ın bugün Türkiye'ye döneceği belirtilirken, AKP'nin ekonomi kurmaylarının zam formüllerine ilişkin seçenekleri değerlendirmek amacıyla bu hafta 2 kez bir araya geldiği ancak toplantılardan sonuç elde edilemediği aktarıldı.

"EMEKLİLER ARASINDA ADALETSİZLİĞE NEDEN OLABİLİR"

Toplantılarda kök aylığın artırılması formülünün en düşük primi ödeyenlerle, yüksek prim ödeyenlerin maaşları arasındaki makasın daralması anlamına geldiği, bunun da emekliler arasında adaletsizliğe neden olabileceği görüşü belirtildi.

Bunun yerine tüm emeklilere seyyanen zam verilmesi fikri masaya yatırıldı. Ancak Hazine'ye getireceği ek yükten dolayı bu formüle de sıcak bakılmadı.

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Önceki gün servis edilen bir haberde Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile AKP kurmaylarının, 10 bin TL olan en düşük emekli aylığını zam çalışması kapsamında toplantı yapacağı belirtilmişti.

Saray'da dün yapılması beklenen toplantıda emekliye zammın masaya yatırılmayacağı ve Erdoğan'dan gelecek onayın beklendiği iddia edilmişti.