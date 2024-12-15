AKP'de en düşük emekli aylığı için konuşulan rakamlar

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile AKP'nin ekonomi kurmaylarının yapacağı çalışma ile en düşük emekli aylığında yapılacak artış, alternatifli olarak masaya yatırılacak. Yapılacak artışın ‘Bütçeye maliyeti, kaç emekliyi kapsayacağı’ gibi başlıklarda bir etki analizi çıkarılacak.

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşları son altı aylık enflasyon oranı referans alınarak hesaplanıyor. Bu doğrultuda emeklilere yüzde 15,5-16,5 arasında bir zam yapılacağı tahmin ediliyor. Ancak kök maaşı 10 bin 700 lira ve altına olanlar, ayrı bir düzenleme yapılmazsa, bu zamma rağmen yine 12 bin 500 lira almaya devam edecek.

3 OCAK'TAN SONRA KARAR VERİLECEK

Türkiye gazetesinden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre, AKP kaynakları ise en düşük emekli aylığının artırılacağını belirterek “Şu anda 3 milyon 718 bin emeklinin maaşı, 12 bin 500 liraya tamamlanıyor. Bu kişilerin 2 milyon 50 bininin maaşı, 10 bin 700 lira ve altında. Yani, maaşı 12 bin 450 lira olanın da maaşı 12 bin 500’e; 7.400 lira olanın da maaşı 12 bin 500’e tamamlanıyor. O sebeple öncelikle asgari ücret ne kadar artacak ona bakacağız, ardından 3 Ocak’ta açıklanacak enflasyon oranı ile birlikte emeklilere yapılacak zamlar belli olacak. Bütün bunları gördükten sonra en düşük emekli aylığı ile ilgili bir çalışma yapılacak. Bu rakam artırılacak ama ne kadar artırılacağına 3 Ocak’tan sonra karar verilecek. Çünkü mesela, 13 bin 500 olacaksa kaç kişiyi kapsayacak, bütçeye maliyeti ne veya 14 bin lira olacaksa kaç kişi etkilenecek, bütçeye yükü ne olacak? Birkaç alternatif masaya gelecek ve hesaplama yapılacak. Kesin olan şey, en düşük emekli aylığı artacak” diye konuştu.

HANGİ RAKAMLAR KONUŞULUYOR?

AKP kulislerinde ve hükümette tartışılan öneriler arasında en fazla öne çıkanı en düşük emekli aylığının 13 bin 500 liranın altına düşmemesi. Ayrıca artıştan etkilenecek emekli sayısına göre bu rakamın 14 bin 500’e kadar çıkabileceği belirtiliyor. Kulislerde, maaşları 12 bin 500 liraya tamamlananların maaş artışının, kök maaş üzerinden değil, 12 bin 500 lira üzerinden yapılmasına yönelik öneri de tartışılıyor. Bu öneri kabul görürse, kök maaşı 7.400 lira bile olsa, en düşük emekli aylığı olan 12 bin 500 lira baz alınarak, altı aylık enflasyon oranında artış gündeme gelecek. Böylece, şu anda 3 milyon 718 bin emeklinin 12 bin 500 lira olan emekli aylığı, 14 bin 500 liraya kadar çıkabilecek.

KANUN TEKLİFİ VERİLECEK

En düşük emekli aylığının artırılmasına dair karar verildikten sonra, AKP tarafından TBMM Başkanlığı'na bu konuda bir kanun teklifi verilecek. Meclis çalışmalarına aralık ayı sonundan 7 Ocak tarihine kadar ara verilmesi öngörüldüğü için, emekli aylıklarına ilişkin teklifin de bu tarihten sonra gündeme gelmesi bekleniyor. Emekli aylıklarıyla ilgili teklifin en geç ocak ayının üçüncü haftasında kanunlaştırılması planlanıyor. Ocak maaşlarına yetişmemesi durumunda aylıklarda oluşacak fark emeklilerin hesaplarına daha sonra yatırılacak.