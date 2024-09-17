AKP'de iki istifa birden: İl başkanları görevi bıraktı

AKP Çanakkale İl Başkanı Naim Makas ve AKP Ağrı İl Başkanı Orhan Güngör, yaptıkları ayrı açıklamalarda görevlerinden istifa ettiklerini duyurdu.

Makas, yaptığı açıklamada, "5 yıldır büyük bir gurur ve onurla yürüttüğüm AK Parti Çanakkale İl Başkanlığı görevimi Genel Başkanımız Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle tamamlamış bulunuyorum" dedi.

AKP Ağrı İl Başkanı Orhan Güngör de, 26 Ocak 2023 tarihinden bu yana yürüttüğü il başkanlığı görevinden istifa ettiğini açıkladı. Orhan Güngör, yaptığı yazılı açıklamada, "Türkiye Yüzyılı'nın ilk ve belki de en önemli virajı olan önümüzdeki seçimler için 26.01.2023 tarihinden beri büyük bir heyecanla yürütmekte olduğum AK Parti Ağrı İl Başkanlığı görevinden Genel Merkezimizin takdiri ve Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın olurları ile görevimi bırakıyorum" dedi.