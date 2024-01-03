AKP'de ilk adaylar açıklanıyor: Ömer Çelik tarih verdi

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, parti genel merkezi girişinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Büyükşehir adaylarının Pazar günü kongrede açıklanacağını duyurdu. Çelik "Bu pazar günü yerel seçim adaylarının ilk kısmı açıklanacak. Kalan kısmı ise ayın 15'inde seçim beyannamemiz duyurulurken açıklayacağız" dedi.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, yerel seçimlerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Ömer Çelik "Bu pazar günü yerel seçim adaylarının ilk kısmı açıklanacak. Kalan kısmı ise ayın 15'inde seçim beyannamemiz duyurulurken açıklayacağız" dedi.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları şu şekilde:

"Birkaç aşamalı yöntem takip ettik adayların belirlenmesiyle ilgili. Teşkilatlarımızda temayül yoklamaları yapıldı. Cumhurbaşkanımız büyükşehirleri ve şehirleri toplayarak değerlendirmeler yaptı. Şimdi kamuoyu araştırmaları ve toplantıların neticesinde adayların ismi belirlenmeye başlandı. Adaylarımızın belli bir bölümün ilk açıklamasını bu Pazar günü Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştireceğiz. Kalan adayları hem seçim beyannamesini açıklayacağız hem de kalan adayları 15 Ocak'ta Ankara'da açıklayacağız. İki takvim halinde adaylarımızın açıklamasını gerçekleştirilmiş olacağız. Çalışma devam ediyor.

İlk bölümünü Pazar günü Haliç Kongre merkezinde açıklayacağız. İlk açıklama parçasının içine giren büyük şehirler ve şehirler. Kalanlar da 15'inde açıklanacak. İlk bölümünü bu Pazar günü açıklamış olacağız. Kalanı da Ankara'da Ocak 15'de beyanname toplantısıyla açıklayacağız.

20 yıldır bu konuda yaptığımız bir sürü şey var. Cumhurbaşkanımızın belediye başkanlığından deneyimleri var. Şimdiye kadar sürdürdüğümüz iyi uygulamaları sürdürmeyi ama aynı zamanda yeni siyasetler gerektiriyor. Belediyecilik geleneğimizin ana esaslarını içeren ve bugünün dünyasına hitap edecek söylemlerin mecz edildiği bir beyanname olacak."