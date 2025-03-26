AKP'de İmamoğlu tepkisi: Hüseyin Kocabıyık AKP'den ihraç edildi

Eski AKP milletvekili Hüseyin Kocabıyık, partisinin Merkez Disiplin Kurulu'nun kararıyla 'tedbirli kesin ihraç' edildi.

Kocabıyık, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve çalışma arkadaşlarının gözaltına alınmasının ardından AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile partisine yönelik eleştirilerde bulundu.

"Erdoğan, sen aslında kendine darbe yaptın haberin yok" sözlerinin yer aldığı sosyal medya paylaşımı nedeniyle Kocabıyık, "tedbirli kesin ihraç" talebiyle AKP Merkez Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

Bugün sosyal medya hesabından paylaşım yapan Kocabıyık, Erdoğan'ın da yer aldığı bir fotoğraf yayımladı.

Paylaşımında, "Burası pınarhisar cezaevi. Bu fotoğrafın içinde o gün hukuksuzluğa, haksızlığa uğrayan Recep Tayyip Erdoğan var. Erol olçok var, hayati yazıcı var, başımızda dikili gardiyan var ve ben varım" sözleri yer aldı.

Kocabıyık, sözlerinin devamında ise ihraç edildiğini ifade ederek "Bugün benim için ihraç kararı verenlerin çoğu daha ilk mektep talebesiydi muhtemelen. Ak partili olmayı şeref çizgisinden utanılacak bir çizgiye taşıyanlar utansın" ifadelerini kullandı.