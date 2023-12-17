AKP'de İstanbul mesaisi: Erdoğan, İl Başkanlığı'na geldi

AKP'de İBB Başkan adaylığı için mesai devam ediyor. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temayül yoklaması için AKP İstanbul İl Başkanlığı'na geldi.

31 Mart 2024 yerel seçimleri yaklaşırken AKP'de adaylar için çalışmalar devam ediyor.

Erdoğan, aralık ayının sonuna doğru birinci derecede büyükşehir adaylarını açıklayacaklarını bildirmesinin ardından gözler İstanbul adayına çevrildi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, temayül yoklaması için saat 14.00 sıralarında Kısıklı’daki konutundan çıkış yaparak Sütlüce’deki İl Başkanlığı'na geldi.

Toplantıya AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, TBMM Çevre Komisyonu Başkanı ve AKP İstanbul Milletvekili Murat Kurum, AKP İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu ve ilçe belediye başkanları ile parti yetkilileri katıldı.

HANGİ İSİMLER KONUŞULUYOR?

AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adaylığı için kulislerde çok sayıda isim konuşuluyor.

Buna göre İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile eski bakanlar Murat Kurum, Adil Karaismailoğlu, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu'nun ismi adaylık için geçenler arasında.

ANKETLERDE 'İMAMOĞLU' ÖNDE

Optimar Araştırma Şirketi’nin geçen ay İstanbul’da 5 bin kişiyle gerçekleştirdiği anketin sonuçları, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu en yakın rakibine 12 puan fark attığını ortaya koymuştu.

MAK Araştırma'nın İstanbul için yaptığı son ankette, 'İmamoğlu'na oy veririm' diyenlerin oranı yüzde 43 olurken, oy vermeyeceğini belirtenler yüzde 41'de kalmıştı.

MAK Araştırma sahibi Mehmet Ali Kulat ankete ilişkin şu değerlendirmeyi yapmıştı: "Sonuçlara bakıldığında aslında Ekrem İmamoğlu'nun kazanma şansı olduğunu görüyoruz. Kararsızları matematiksel olarak dağıtırsak bugün için ciddi şansı var gibi görünüyor."