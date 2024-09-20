AKP'de istifa eden il başkanların yerine atama yapıldı

AKP Nevşehir, Ağrı ve Çanakkale il başkanlıklarında görev değişimi yapıldı.

AKP Teşkilat Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensibiyle Nevşehir İl Başkanlığına Muhammed Feyzi Aygün, Ağrı İl Başkanlığına İlhami Yıldız ve Çanakkale İl Başkanlığına Ömer Faruk Göktürk'ün atandığı bildirildi.

Yeni il başkanlarına görevlerinde başarı dileğinde bulunulan açıklamada, eski il başkanlarına ise göstermiş oldukları özverili çalışmalarından dolayı teşekkür edildi.

NE OLMUŞTU?

Nevşehir İl Başkanı Ali Kemikkıran’ın genel merkezin isteğiyle aday olmama kararını açıklamıştı. AKP Çanakkale İl Başkanı Naim Makas ve AKP Ağrı İl Başkanı Orhan Güngör, yaptıkları ayrı açıklamalarda görevlerinden istifa ettiklerini duyurmuştu.