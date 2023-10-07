AKP'de kongre günü: Erdoğan'dan 'yerel seçim' ve 'güvenlik' mesajları

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin 4. Olağanüstü Büyük Kongresi'ne katılıyor. Kongre salonunda yapacağı konuşmadan önce bina dışındaki partililere hitap eden Erdoğan, “yerel seçimler ve güvenlik” konularında mesajlar verdi.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 4. Olağanüstü Büyük Kongresi'ne katıldı.

Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirilen kongrede yapacağı konuşma öncesi, salonun dışında bekleyen partilere hitap eden Erdoğan, önümüzdeki yerel seçimler ve Türkiye'nin sınır güvenliği konusunda mesajlar verdi.

"Terör örgütlerini kullanarak bizi köşeye sıkıştırmaya çalışanlara boyun eğmiyoruz. Türkiye'nin güvenliği neyi gerektiriyorsa onu yapmaktan geri durmuyoruz" diyerek Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) sınır içinde ve sınır dışında yürüttüğü operasyonların devam edeceğine işaret etti.

Yerel seçimlere de değinen Erdoğan, partililerine 'çok çalışın' talimatı verdi. Devamla genel seçimlerdeki Millet İttifakı liderlerini hedef alan Erdoğan, "6'lı masa dediler. 16'lı masa dediler, 116'lı masa dediler, ne oldu? Şimdi o masadan parlamentoda kimse var mı? Başkanlarının parlamentoda olmadığı 6'lı masa" diye konuştu.

Erdoğan, kısa hitabının ardından kongrenin gerçekleştirildiği salona geçti.