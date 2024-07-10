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AKP'de kongre sürecine ilişkin takvim netleşti

Eylül ya da ekim ayında kongre sürecini başlatacak olan AKP'de büyük kongrenin ise 2025 yılında yapılması planlanıyor.

Siyaset
  • 10.07.2024 15:46
  • Giriş: 10.07.2024 15:46
  • Güncelleme: 10.07.2024 15:49
Kaynak: AA
AKP'de kongre sürecine ilişkin takvim netleşti
Fotoğraf: AA (Arşiv)

AKP'nin olağan kongre süreci sonbaharda başlayacak.

Parti yetkililerinden alınan bilgiye göre, AKP'de kongre tarihine ilişkin takvim üzerinde çalışma sürüyor.

Buna göre eylül veya ekim ayında kongre sürecini başlatacak olan parti, büyük kongresini de 2025'te yapmayı planlıyor.

Partide, kongre sürecine giderken il ve ilçe kongrelerine hazırlık toplantısı olarak düşünülen "Türkiye Buluşmaları" etkinliğinin yapılması da planlıyor.

Bu arada AKP'de 23 Temmuz'da Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısı, 31 Temmuz'da il başkanları toplantısı yapılacak.

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