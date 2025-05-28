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AKP'de mevcut TBMM Grup Yönetimi göreve yeniden seçildi

AKP TBMM Grubu, 28. Yasama Dönemi İkinci Devre TBMM Grup Yönetimi seçimi için Genel Başkanvekili Efkan Ala başkanlığında basına kapalı toplandı. Mevcut grup yönetimi yeniden göreve seçildi.

Siyaset
  • 28.05.2025 12:59
  • Giriş: 28.05.2025 12:59
  • Güncelleme: 28.05.2025 13:02
Kaynak: AA
AKP'de mevcut TBMM Grup Yönetimi göreve yeniden seçildi
Fotoğraf: AA

AKP  TBMM Grup Yönetimi göreve yeniden seçildi.

Grup Başkanı Abdullah Güler tarafından yasama süreçlerine ilişkin bilgilendirme sunumunun ardından seçimlere geçildi.

Yapılan seçim sonucunda Sivas Milletvekili Güler, Grup Başkanlığına yeniden seçildi. Grup Başkanvekilleri Gaziantep Milletvekili Abdulhamit Gül, Çankırı Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, İstanbul Milletvekili Özlem Zengin, Ankara Milletvekili Leyla Şahin Usta ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu da tekrar bu göreve getirildi.

Seçimlerle AKP TBMM Grubu Disiplin Kurulu ile Grup Denetçileri de belirlendi.

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