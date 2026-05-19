AKP'de seçim hazırlığı: Erdoğan'ın talimatı ortaya çıktı

AKP, 2028 seçimlerine yönelik çalışmalarını parti içi toplantılar ve saha değerlendirmeleriyle sürdürüyor.

Bu kapsamda, kabine üyeleri ile milletvekilleri arasında yapılan görüşmelerin yeni bir yöntemle yürütülmeye başlandığı ifade edildi.

BAKANLAR İLLERİN MİLLETVEKİLLERİYLE GÖRÜŞÜYOR

Parti kaynakları daha önce gruplar halinde yapılan toplantılar yerine artık her ilin milletvekillerinin ilgili bakanlarla ayrı ayrı bir araya geldiğini aktardı.

Görüşmelerde şehirlerde devam eden yatırımlar, bölgesel talepler ve vatandaşlardan gelen şikayetler ele alınıyor.

Başta Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek olmak üzere kabine üyelerinin, düzenli olarak milletvekilleriyle toplantılar yaptığı belirtiliyor.

Milletvekillerinin seçim bölgelerindeki sorunları ve tamamlanmayan projeleri ilgili bakanlara ilettiği, hazırlanan raporların ise Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’na sunulduğu kaydedildi.

YARIM KALAN PROJELER GÜNDEMDE

Toplantılarda özellikle yarım kalan kamu yatırımlarının öne çıktığı ifade edilirken, sağlık alanındaki projelerin talepler arasında ilk sıralarda yer aldığı belirtildi.

Ekonomim’in haberine göre, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da kabine üyelerine, illerde tamamlanmayan yatırımların sonuçlandırılması konusunda talimat verdiği öne sürüldü.

Ayrıca acil hizmet taleplerinde sürecin hızlandırılmasına yönelik değerlendirmelerin yapıldığı aktarıldı.

EKONOMİ VE REFORMLAR DA MASADA

İstişare görüşmelerinde yalnızca yerel yatırımlar değil, ekonomi başlığı da ele alınıyor.

Türkiye ve dünyadaki ekonomik gelişmeler, yapısal reform çalışmaları ve partinin önümüzdeki döneme ilişkin politikalarının toplantı gündeminde yer aldığı belirtildi.