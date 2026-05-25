AKP'de üst düzey ayrılık: MKYK Üyesi Tuncer görevlerinden 'affını' istedi

AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi ve Genel Başkan Vekili Yardımcısı Umut Tuncer, sosyal medya hesabından istifa ettiğini duyurdu.

Tuncer, açıklamasında uzun süredir sürdürdüğü siyasi çalışmaların ardından hayatında yeni bir dönem başlatma kararı aldığını belirtti.

"Siyasetin getirdiği yoğun stresin; hayatımda önem verdiğim bazı alanlardan uzaklaşmama neden olduğunu görüyorum. Özellikle ve öncelikle aileme, akademik çalışmalarıma, bilimsel üretime ve kişisel gelişimime neredeyse hiç zaman ayıramamak ruhuma iyi gelmiyor" diyen Tuncer’in açıklaması şöyle:

"Hayatımın bundan sonraki dönemine dair önemli bir değerlendirme yaparak bir süredir üzerinde düşündüğüm bir kararı netleştirmiş bulunuyorum. Yaklaşık 3 yıl siyaset yaptığım sürede, sorumluluk bilinciyle fedakarlıklar yaptım. İnandığım değerler doğrultusunda, milletimize ve ülkemize faydalı olabilmek adına büyük bir gayretle çalıştım.

İnsanın bazen kendi iç sesini dinleyip hayat önceliklerini yeniden değerlendirmesi gerektiğine inanıyorum. Siyasetin getirdiği yoğun stresin; hayatımda önem verdiğim bazı alanlardan uzaklaşmama neden olduğunu görüyorum. Özellikle ve öncelikle aileme, akademik çalışmalarıma, bilimsel üretime ve kişisel gelişimime neredeyse hiç zaman ayıramamak ruhuma iyi gelmiyor.

Ülkeme hizmet etmenin yalnızca siyasetle sınırlı olmadığına, bilgi üretmenin, yetişen gençlere katkı sunmanın ve bilimsel çalışmalara emek vermenin de en yeterince kıymetli olduğuna inanıyorum. Bu düşünceler doğrultusunda, hayat yolculuğuma aktif siyaset içerisinde değil; bilim, akademi ve eğitim alanında devam etme kararı aldım.

Bu nedenle, yürütmekte olduğum siyasi görevlerimden affımı Genel Merkezimize arz etmiş bulunuyorum.

Bugüne kadar bana güven duyan, destek veren ve birlikte çalışma fırsatı bulduğum başta Saygıdeğer Cumhurbaşkanımız olmak üzere tüm parti büyüklerimize, yol arkadaşlarımıza ve gönül bağı kurduğumuz kıymetli vatandaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum.

Hayatın her döneminde olduğu gibi, bundan sonraki süreçte de ülkemize ve milletimize üretmeye, çalışmaya ve katkı sunmaya devam edeceğim."