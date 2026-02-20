AKP'de yeni anayasa için sürpriz formül

AKP Genel Başkan Yardımcısı, Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı Hayati Yazıcı, partisinin yeni anayasa çalışmaları kapsamında diğer partilere maddeleştirilmiş bir çalışmayla gitmeyeceğini belirterek "Elbette ki önerilerimiz olacak. AK Parti'nin bir anayasa yapımıyla ilgili yol haritasını da belirleyen bir beyanname şeklinde olabilir" dedi.

AKP HGenel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından oluşturulan Anayasa Komisyonu üyesi de olan Yazıcı, komisyonun uzun bir süredir çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek bugüne kadar 20'yi aşkın toplantı yaptıklarını bildirdi.

AKP Anayasa Komisyonu olarak bu hafta da bir toplantı gerçekleştirdiklerini belirten Yazıcı, Türkiye'deki anayasaları, dünya anayasaları, anayasaların içeriklerinde neler olması gerektiğinden, yürütme organının, yasama organının ve yargı erkinin ne şekilde düzenlendiğine varıncaya kadar karşılaştırmalı çalışmaları tartıştıklarını anlattı.

"BİR ANAYASA METNİ YAZIYOR DEĞİLİZ"

Komisyonun çalışmalarına ilişkin Yazıcı şunları kaydetti:

"Bir anayasa metni yazıyor değiliz. Elimizde daha önce yazılmış, hazırlanmış o tür taslaklar var ama anayasayı tek başına yapmamız mümkün olmadığına göre, Meclis'te diğer partilerin de katılımıyla yapılması gereken bir faaliyet olması sebebiyle bir anayasa metni hazırlayıp da 'Gelin, siz de buna destek verin' şeklinde bir yaklaşım içerisinde değiliz ama bir anayasada olması gerekenler bugün var olup da orada yer almasının doğru olmadığı veya gerekli olmadığı konuların neler olduğuna, temel hak ve özgürlükler kataloğunun nasıl yer alması gerektiğine varıncaya kadar bu konuları, arkadaşlarımızın yaptığı hazırlıkların Komisyonda sunumu ve tartışması şeklinde bir çalışma sürdürüyoruz. Bu çalışmalar bitince elbette ki bunları bir yönetici özeti şeklinde Sayın Cumhurbaşkanımıza, Genel Başkanımıza bir sunum yapılacak. Ondan sonra da belki daha dışa açılma aşamasına gelmiş olacağız."

"BEYANNAME PAYLAŞIMI OLABİLİR"

Erdoğan'a komisyon olarak yaptıkları çalışmaların sunumunu gerçekleştirdikten sonra hareket alanlarını belirleyeceklerini kaydeden Yazıcı, şöyle devam etti:

"'Bizim anayasamız bu. Buyurun ey milletvekilleri, siyasi partiler gelin bu anayasayı yasallaştıralım' tarzı içinde değiliz, böyle bir düşüncemiz yok. Elbette ki önerilerimiz olacak. AK Parti'nin bir anayasa yapımıyla ilgili yol haritasını da belirleyen bir beyanname şeklinde olabilir, bir beyanname paylaşımı. Maddeleştirilmiş bir çalışmayla diğer partilere gitme şeklinde bir niyetimiz yok."

Bu yasama döneminde çalışmaların başlayıp, başlamayacağına yönelik soruya Yazıcı, "İnşallah başlar. Türkiye'nin ihtiyacı böyle bir anayasa. Milletin bu hakkını kullanması da bu millet fertlerinin gayretiyle gerçekleşir. Dolayısıyla biz bu gayret içindeyiz. İnşallah bu gayretimiz başarıya ulaşır" yanıtını verdi. ​​​​​​​