AKP'de yeni MYK belli oldu: 49 isim yeni listede yer almadı

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, bugün toplanan Olağanüstü Kongre'nin ardından bu akşam yapılan Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısından sonra yaptığı açıklamada AKP'nin yeni Merkez Yürütme Kurulu üyelerini ve görev alanlarını açıkladı. Çelik'in açıklamasına göre; Genel Başkan Vekilliği'nde Binali Yıldırım'ın yerine Mustafa Elitaş getirildi. Efkan Ala ise Genel Başkan Vekilliği görevine devam edecek.

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