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AKP'de yeni MYK belli oldu: 49 isim yeni listede yer almadı

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, bugün toplanan Olağanüstü Kongre'nin ardından bu akşam yapılan Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısından sonra yaptığı açıklamada AKP'nin yeni Merkez Yürütme Kurulu üyelerini ve görev alanlarını açıkladı. Çelik'in açıklamasına göre; Genel Başkan Vekilliği'nde Binali Yıldırım'ın yerine Mustafa Elitaş getirildi. Efkan Ala ise Genel Başkan Vekilliği görevine devam edecek.

Siyaset
  • 07.10.2023 21:36
  • Giriş: 07.10.2023 21:36
  • Güncelleme: 07.10.2023 22:30
AKP'de yeni MYK belli oldu: 49 isim yeni listede yer almadı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı sona erdi. Parti genel merkezinde basına kapalı gerçekleşen toplantı 3 saat 45 dakika sürdü. 

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, MKYK toplantısının ardından MYK listesini açıkladı.

İşte AKP'de MYK'de yer alan isimler:

Genel Başkan Vekili - Efkan Ala ve Mustafa Elitaş

Parti Sözcüsü - Ömer Çelik

Seçim İşleri Başkanı - Ali İhsan Yavuz

Basın ve Tanıtım İşleri - Hamza Dağ

Dış İşlerden Sorumlu - Zafer Kaya

Sosyal İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı - Fatma Betül Sayan Kaya

Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı - Hayati Yazıcı

Ekonomi İşleri Başkanı - Nihat Zeybekçi

Mali İdari İşler Başkanı - Vedat Demiröz

Halkla İlişkiler Başkanı - Belgin Uygur

Yerel Yönetimler Başkanı - Yusuf Ziya Yılmaz

İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan- Hasan Basri Yalçın

Çevre ve Şehircilikten sorumlu - Çiğdem Karaaslan

ARGE'den Sorumlu - Mustafa Şen

Teşkilat Başkanı - Erkan Kandemir

Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanı - Ömer İleri

Genel Sekterer Fatih Şahin

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