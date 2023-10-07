AKP'de yeni MYK belli oldu: 49 isim yeni listede yer almadı
AKP Sözcüsü Ömer Çelik, bugün toplanan Olağanüstü Kongre'nin ardından bu akşam yapılan Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısından sonra yaptığı açıklamada AKP'nin yeni Merkez Yürütme Kurulu üyelerini ve görev alanlarını açıkladı. Çelik'in açıklamasına göre; Genel Başkan Vekilliği'nde Binali Yıldırım'ın yerine Mustafa Elitaş getirildi. Efkan Ala ise Genel Başkan Vekilliği görevine devam edecek.
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı sona erdi. Parti genel merkezinde basına kapalı gerçekleşen toplantı 3 saat 45 dakika sürdü.
AKP Sözcüsü Ömer Çelik, MKYK toplantısının ardından MYK listesini açıkladı.
İşte AKP'de MYK'de yer alan isimler:
Genel Başkan Vekili - Efkan Ala ve Mustafa Elitaş
Parti Sözcüsü - Ömer Çelik
Seçim İşleri Başkanı - Ali İhsan Yavuz
Basın ve Tanıtım İşleri - Hamza Dağ
Dış İşlerden Sorumlu - Zafer Kaya
Sosyal İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı - Fatma Betül Sayan Kaya
Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı - Hayati Yazıcı
Ekonomi İşleri Başkanı - Nihat Zeybekçi
Mali İdari İşler Başkanı - Vedat Demiröz
Halkla İlişkiler Başkanı - Belgin Uygur
Yerel Yönetimler Başkanı - Yusuf Ziya Yılmaz
İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan- Hasan Basri Yalçın
Çevre ve Şehircilikten sorumlu - Çiğdem Karaaslan
ARGE'den Sorumlu - Mustafa Şen
Teşkilat Başkanı - Erkan Kandemir
Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanı - Ömer İleri
Genel Sekterer Fatih Şahin