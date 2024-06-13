AKP'den 9. Yargı Paketi açıklaması: "Etki ajanlığı düzenlemesi en başından beri yok"

AKP Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, “9. Yargı Paketi çalışmalarımızda etki ajanlığına ilişkin herhangi bir düzenleme çalışmanın başından beri bulunmamaktadır” açıklaması yaptı.

AKP Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Meclis'te gazetecilere yaptığı açıklamada Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın tasarruf tedbirlerini de içeren iki farklı yasal düzenlemeyle ilgili çalışmaların devam ettiğini belirterek, "Kurban Bayramı sonrasında 6-7 kanun teklifini temmuz ayı sonuna kadar Mecliste görüşmeyi planlıyoruz" dedi.

Kurban Bayramı'ndan sonra kripto varlıklara ilişkin kanun teklifi ile ulaştırma alanında düzenlemeler için kanun teklifinin Genel Kurul'un gündemine geleceğini belirten Akbaşoğlu, "Hazine ve Maliye Bakanlığımızın tasarruf tedbirlerini de muhtevi iki farklı kanun çalışmasıyla ilgili Grup Başkanımız, grup başkanvekillerimizle birlikte milletvekillerimizin çalışmaları devam ediyor. Öğretmenlik Meslek Kanunu ile ilgili çalışma devam etmekte. Kurban Bayramı sonrasında 6-7 kanun teklifini temmuz ayı sonuna kadar Mecliste görüşmeyi planlanıyoruz" diye konuştu.

Yargı Reformu Strateji Belgesi çerçevesinde 9. Yargı Paketi'ne ilişkin teklifi bayramdan sonraki süreçte Meclis Başkanlığı'na sunacaklarını bildiren Akbaşoğlu, pakette birçok başlık olduğunu ancak ağırlıklı olarak Anayasa Mahkemesi (AYM) tartafından iptal edilen kanunlara ilişkin düzenlemelerin yer aldığını anlattı.

Pakette yer alacağı belirtilen 'etki ajanlığı' maddesine de değinen Akbaşoğlu, "Gerçeği yansıtmayan ve üzüntü verici bir şekilde basına yansıyan bir durum söz konusu. 9. Yargı Paketi'ne ilişkin çalışmalarımızda etki ajanlığına ilişkin herhangi bir düzenleme, çalışmanın başından itibaren bulunmamaktadır. 6284 sayılı Kanun'la ilgili de herhangi bir düzenleme bu çalışmada söz konusu değildir. Sanki böyle bir çalışma varmış da bu taslaktan çıkarılmış gibi bir yaklaşımın ortaya konulması ve basında buna dair haberlerin yer alması gerçeği yansıtmamaktadır. Bu, üzüntü verici bir durumdur" dedi.

Geçen haftadan beri bir çalışma yürüttüklerini ve bayram sonrasında da bu çalışmanın devam edeceğini açıklayan Akbaşoğlu, "Ortada bir teklif henüz söz konusu değil. Kamuoyunu yanlış yönlendirici birtakım açıklamaların tashihe muhtaç olduğu bir gerçek." dedi.

Akbaşoğlu, bayram sonrasında bu çalışma nihayete erdiğinde detaylarını paylaşacaklarını söyledi.