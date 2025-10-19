AKP'den Abdullah Öcalan yürüyüşüne tepki: "Sürece suikast teşebbüsü"

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, 'Terörsüz Türkiye' olarak adlandırılan sürece ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ömer Çelik, açıklamasında PKK lideri Abdullah Öcalan için Diyarbakır'da yürüyüş düzenlenmesine tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Çelik, "'Terörsüz Türkiye' sürecine 'sabotaj' düzenleyerek terör propagandası yapanların millet hayatımıza ve kardeşlik mayamıza tasallutunu reddediyoruz ve bu gayrı meşru yaklaşımlarla mücadelemizi sürdürüyoruz. Kahraman emniyet ve güvenlik güçlerimizi lanetli bir zihniyet ve zehirli bir dille 'düşman' diyerek hedef alanları ve terör propagandası yapanları lanetliyoruz. Bunların 'terörsüz Türkiye' sürecine 'suikast' teşebbüsünde bulunmaları beyhudedir ve cevabını siyaset ve hukuk zemininde alacaktır" ifadelerini kullandı.

"HUKUKLA YÜZLEŞECEKLER"

"'Terörsüz Türkiye' süreci milli bir gözle yürütülen ve milletimizin değerlerine yaslanan bir süreçtir. Bunun istismar edilmesine, marjinal ve faşist ajandaların payandası yapılmasına asla müsaade etmeyiz" diyen Çelik, şöyle devam etti: "Siyasi hayatımız, demokrasimiz ve milletimizin bilinci, tüm gelişmeleri yerli yerine oturtacak olgunluğa ve yüksek niteliklere sahiptir. Türkiye 'ortak kader' ve “ortak gelecek” bilincine sahip evlatları sayesinde, hiçbir yan yola sapmadan ve çıkmaz sokağa girmeden ana istikametinde ilerlemektedir. Yanlış işlere tevessül edenler, milletin iradesiyle ve hukukla yüzleşecektir."

SIRRI SAKIK'A ELEŞTİRİ

DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık'ı da eleştiren Çelik, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e ve İstiklal Mücadelemizin değerlerine dönük kullanılan dilin hakaret içermesi asla kabul edilemez. Bu zehirli yaklaşımları ve “yalan siyaseti”ni lanetliyoruz" ifadelerini kullandı.

DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun 'Alçaksınız, yüzsünüz' sözlerine verdiği yanıtta "Son günlerde Meclis'te son süreçle ilgili 'hain, alçak' kelimeleri havada uçuşuyor. Asıl alçaklık nedir biliyor musunuz? Asıl alçaklık ülkeyi birlikte kurduktan sonra dönüp Kürt'ü yok sayanlar alçaktır. Bir halkın dilini yasaklayanlar alçaktır, bir halkın haklarını gasp edenler alçaktır" demişti.