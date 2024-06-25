AKP'den açıklama geldi: Asgari ücrete temmuzda ara zam olacak mı?

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, milyonlarca emekçiyi ilgilendiren asgari ücrete ara zam beklentisine ilişkin konuştu. Dağ, "Temmuz ayında asgari ücretle ilgili bir süreçle ilgili bir süreç olacak mı derseniz, olmayacak diyebilirim" dedi. Dağ, ayrıca, 'vergi paketi' hakkında ise "Vergi reformuna ihtiyaç var. Bazı adımlar mutlaka atılacak" ifadelerini kullandı.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Temmuz ayında asgari ücretle ilgili bir sürecin olmayacağını söyleyebilirim" dedi.

Dağ, CNN TÜRK Ankara Temsilcisi Dicle Canova'nın gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Son günlerde tartışmalara neden olan 'vergi paketi' iddialarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Dağ, "Hazine ve Maliye Bakanlığı çalışma yaptığını ifade ediyor. Henüz somutlaşan bir takım şeyler yok. Basın mensupları bazı haber kaynaklarından aldığı bilgilerden yansıtıyor bakanlık yalanlıyor" diye konuştu.

YURTDIŞI ÇIKIŞ HARÇLARI

Dağ, yurtdışı çıkış harcı ücretine yapılacağı iddiaları hakkında "Henüz bir noktaya gelmiş değiliz deniliyor bana da. Doğrudan vergileri artıracak, dolaylı vergileri azaltacak sürece gitmemiz gerekiyor. Vergi reformuna ihtiyaç var. Bazı adımlar mutlaka atılacak" dedi.

NORMALLEŞME GÖRÜŞMELERİ

Yerel seçimin ardından siyasette başlayan normalleşme görüşmeleriyle ilgili değerlendirmelerde bulunan AKP'li Dağ, şunları söyledi:

"Birileri ev ödevi verecek biz de yapacak değiliz. Müzakere etmezseniz çözemezsiniz. Biz diyalog noktasında bir şeye bugün de açık olduk daha önce de açıktık. Diyalog sürecinden Kılıçdaroğlu rahatsızdı. Bizim ittifakımız bellidir. Masa üstünde ayrı üstünde farklı altında farklı değildir. Bu ittifak sadece seçim kazanmak için değil bu ülkenin ve coğrafyadaki süreçlerde duruş koymaktadır. Cumhur İttifakı'nda bir mesele yok. Biz Türkiye Cumhuriyeti'ne gelecek noktasında çok önemli olduğunu görüyoruz. Yeni ittifak arayışımız yok. Ben sorun görmüyorum."

SİNAN ATEŞ CİNAYETİ DAVASI

Dağ, Ankara'da uğradığı suikast sonucu ölen eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş davasına ilişkin "Biz buna hukuk devleti çerçevesinde bakıyoruz. Hukuk görevini yapsın. Burada ön planında arka planında ne varsa savcılık araştırmalarını yaptı. Parti olarak davaya katılım sürecinde olduğumuzu düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.

SOKAK HAYVANLARINA İLİŞKİN DÜZENLEME

Sokak hayvanlarına ilişkin AKP'nin hazırlığını sürdürdüğü düzenleme hakkında konuşan Dağ, "Meclis’te bir çalışma yapıldı. Bütün taraflar dinlendi. Herkesin söylemiş olduğu ifadeler çerçeve içine oturtuldu. Dün MYK’da bir değerlendirme yapıldı. Cumhurbaşkanımız başkanlığında bir toplantı daha yapılacak ve son hali verilecek. Çözüm konusunda değişik düşünceler var. Biz burada sorunun çözümü konusunda adımlar atacağız" ifadelerini kullandı.