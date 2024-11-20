AKP'den Ali Yelikaya'ya yönelik protestoya tepki

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, 2025 bütçe görüşmeleri için Meclis'e gelen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya yönelik CHP'li milletvekillerinin protesto etmesine tepki gösterdi.

AKP'li Çelik, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Meclisteki saldırısı barbarlıktır. Bu saldırıyı lanetliyoruz. Mecliste eşkiyalık kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

Ömer Çelik, sosyal medyadan yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"MECLİS'TE EŞKIYALIK KABUL EDİLEMEZ"

"Bazı CHP milletvekillerinin İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya’ya Meclisteki saldırısı barbarlıktır.

Bu saldırıyı lanetliyoruz. Mecliste eşkiyalık kabul edilemez.

Hiç kimse Bakanlarımızı ve Milletvekillerimizi susturamaz. Barbarlıkla siyasi mücadele konusunda tecrübemiz yüksektir. Bu mücadeleyi en net şekilde vereceğiz. Barbarlık ve eşkiyalık hakettiği siyasi ve hukuki cevapları her zeminde alacaktır.

CHP bu saldırı karşısında gereğini yapmalıdır. Barbarlığın gereğini yapmayanların demokrasiden bahsetmesi de normalleşmeden bahsetmesi de yalan muamelesi görecektir."