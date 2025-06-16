AKP'den 'Asgari ücrete ara zam yapılacak mı?' sorusuna yanıt

AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, Meclis'te açıklamalarda bulundu.

Asgari ücrete temmuz ayında ara zam yapılıp yapılmayacağına ilişkin bir soru üzerine Güler, "Zamanı geldiğinde... Geçen hafta da söyledim, hemen bazı arkadaşlarımız ‘yok’ dedi. Her şeyin bir zamanı var arkadaşlar" dedi.

Güler, şöyle devam etti: "Şu anda temmuzun başında TÜİK verileri ortaya çıkacak, hem memur hem emekli hem Bağ-Kur, SGK bunlar ortaya çıktıktan sonra bizim Maliye Bakanımız, Çalışma Bakanımız, Cevdet Yılmaz Bey’in başkanlığında geçmiş yıllarda olduğu gibi bir toplantı ile beraber bunlar değerlendirilecektir."

AKP'li Güler, "Şimdi ben kendiliğimden şahıs olarak bir çalışma yapıldığını söyleyemem veya olup olmayacağını söylememin bir doğruluk payı olmayacak. Zamanı geldiğinde bunlar değerlendirilecektir" ifadelerini kullandı.