AKP'den Bakanlara yazı: Grup toplantısı öncesi beyan verilmemesi istendi

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Grup Başkanlığı, bakanlara gönderdiği yazıda partinin grup toplantısı öncesi basın mensuplarının sorularına yanıt vermemelerini istedi.

Bakanlara gönderilen yazıda 'gerekli değerlendirmelerin' Erdoğan tarafından yapıldığı belirtilerek bakanların basın mensupları tarafından kendilerine sorulan sorulara yanıt vermemeleri talep edildi.

Yazıda şu ifadeler yer aldı:

"Haftalık Olağan Grup Genel Kurul Toplantılarımızda Partimiz ve Grubumuz adına yapılacak gündem değerlendirmeleri ile gerekli bilgilendirmeler Sayın Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız tarafından yapılmaktadır.

Grup toplantılarımız öncesinde Sayın Bakanlarımız tarafından Grup toplantı salonumuzda basına veya ajanslara beyanat verilmesi, röportaj ve bilgilendirme yapılması, Grup toplantı salonumuzun hazırlanmasında da sıkıntı oluşturmaktadır.

Bu nedenle; Grup toplantımız öncesi Sayın Bakanlarımızın salonumuzda basına yönelik herhangi bir bilgilendirme yapmamaları hususunda hassasiyetlerini istirham ederiz."