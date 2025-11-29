AKP'den basın özgürlüğü "dersi": Gazetecilere "sorulabilecek sorular" dağıtıldı

AKP Trabzon Ortahisar Belediyesi Grup Başkanvekili Yavuz Şener'in ilçe başkanlığında düzenlediği basın toplantısında gazetecilere önceden soru listesi dağıtıldı.

7 SORU DAĞITILDI

Gazetecilerin tepki gösterdiği uygulamada 7 tane soru yer aldı. AKP'nin uygun gördüğü sorular şu şekilde:

Giriş bildirgesi ile çıkış bildirgesi arasında bir farktan bahsettiniz, çift taraflı sigortadan söz ettiniz. Biraz açar mısınız? Giriş bildirgesi açıktan bölümdeki bilginiz olmadığından bahsediyorsunuz, ne demek istiyorsunuz?

2024 yılı içinde fen işlerinde personel azaldığını, temizlik işlerinden yeterli sayıda personel alamadığınızı söylediniz. Ne demek istediniz?

2023 sonuna göre 2024 yılı sonunda borcun arttığını söylüyorsunuz. Net ifade edebilir misiniz?

Yeni giren personel sayısını neden net olarak ortaya koyamıyorsunuz?

Sonuç bölümünde devlet yetkililerine dair bir duyumdan söz ettiniz, açıklar mısınız?

Yeni alınan personel sayıları olur sizi göre, cevap verebilir misiniz?

SGK ve vergi borcunun 2024 yılı sonunda neden bu kadar arttığını düşünüyorsunuz?

AMAÇ "ŞEFFAFLIK"MIŞ

Tepki çeken uygılamanın ardından Trabzon'un yerel haber sitesi Haber 61'e konuşan AKP Ortahisar Belediyesi Meclis Grup Başkanvekili Yavuz Şanver, şeffaflık amacı taşıdıklarını söyledi.

Şanver, "Dün basın toplantısında soruları gazetecilere verdik. Amacımız basın mensuplarının soruları daha iyi anlaması ve kamuoyunu doğru bilgilendirmesiydi. Bu tamamen şeffaflık ve işin dürüstlüğü ile ilgili bir yaklaşımımızdı. Bazı kişiler bunu farklı yorumladı, ancak niyetimiz kesinlikle karalama kampanyası yapmak değildi. Gazetecilere ‘istediğiniz soruyu sorabilirsiniz’ dedik. Böylece herkes kendi üslubuyla sorusunu yöneltebilirdi. Ancak bazı gazeteciler niyetimizin önüne geçip önceden konuşulan konuları farklı algıladı" dedi.