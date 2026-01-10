AKP'den belediyelere kuşatma: Tek yetkili Erdoğan olacak

AKP 31 maddelik "Tapu Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"ni TBMM Başkanlığına sundu.

Kanun teklifinde yangın güvenliği denetimleri, kaçak yapılaşmayla mücadele, kadastro ve tapu düzeltmeleri, Hazine taşınmazlarının değerlendirilmesi, afet sonrası yeniden inşa süreci, çevre ve iklim politikaları ile Anayasa Mahkemesi iptalleri sonrası personel düzenlemelerine ilişkin kapsamlı değişiklikler yer alıyor. Teklifteki en dikkat çekici madde ise belediyelere ilişkin oldu. 2019'da büyükşehirleri kaybettikten sonra belediyeleri hedef alan AKP şirket ve kooperatif konusunda Erdoğan'ın tek yetkili olmasını hedefliyor.

Teklifte dikkat çeken bazı değişiklikler şöyle:

TOKİ SOSYAL KONUT PROJELERİNE DAMGA VERGİSİ İSTİSNASI

TOKİ tarafından sosyal konut ve konutla birlikte ihale edilen yapım işlerinde, 31 Aralık 2027’ye kadar geçerli olmak üzere damga vergisi istisnası getiriliyor. Düzenleme, orta ve alt gelir grubuna yönelik konutların daha uygun maliyetlerle üretilmesini hedefliyor.

SİTE AİDATLARINDA KEYFİ ARTIŞA SINIRLAMA

Site yöneticilerinin, kat maliklerinden toplayacağı avans niteliğindeki aidatların kat malikleri kurulunun onayına tabi olması sağlanıyor. Böylece yöneticilerin tek taraflı ve sınırsız aidat belirlemesinin önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Kat Mülkiyeti Kanunu’nda yapılan bir diğer düzenlemeyle, aidat ve avans miktarlarının belirlenmesinde kat malikleri kurulunun yetkisi güçlendiriliyor, yöneticilerin keyfi uygulamalarına karşı maliklerin korunması hedefleniyor.

TAPU KADASTRODA "YANILMA SINIRI" TANIMI YAPILIYOR

Kadastro ve tapu paftalarında, eski ölçüm teknikleriyle belirlenen alanlar ile güncel teknolojilerle hesaplanan alanlar arasındaki farklara ilişkin "yanılma sınırı (tecviz)" tanımı yapılıyor.

Yanılma sınırı dışındaki farkların hata sayılarak resen düzeltilmesi, sınır içindeki farkların ise olaya özgü düzeltilmesi öngörülüyor. Böylece tapu düzeltmelerinde bilimsel ve hukuki standart getiriliyor; sorumluluk ve tazminat hesaplamalarında belirsizliklerin önüne geçiliyor.

BELEDİYELER ŞİRKETLERİ İÇİN CUMHURBAŞKANI ONAYI ŞARTI GENİŞLETİLİYOR

Belediyeler ve bağlı kuruluşların dolaylı veya bedelsiz şekilde şirket edinmesi, şirket kurması ya da kooperatiflere ortak olması Cumhurbaşkanı onayına bağlanıyor.

ATIL HAZİNE TAŞINMAZLARI KENTSEL DÖNÜŞÜM VE SOSYAL KONUT İÇİN KULLANILACAK

Tahsis amacı sona eren veya atıl kalan Hazine taşınmazlarının tahsislerinin kaldırılması, Hazine adına tescili ve bedelsiz devri Bakanlık kararıyla yapılabilecek. Bu taşınmazlardan elde edilecek gelirin yüzde 40’ı değerlendirmeyi yapan idareye, yüzde 60’ı ise ilgili kamu kurumlarına aktarılacak. Düzenleme; kentsel dönüşüm, sosyal konut ve kamu yatırımlarına kaynak yaratmayı amaçlıyor.

DEPREMZEDELERE VERİLEN HİBE VE KREDİLER KORUNUYOR

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde bölgedeki hak sahiplerine verilen hibe ve kredilerin haczedilememesi, teslim edilen konutların iade edilerek kamu stokuna dönmesinin engellenmesi düzenleniyor. AFAD eliyle yapılan inşaatlar ile hibe-kredi destekli yapımlar arasındaki fark netleştiriliyor.