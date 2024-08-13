AKP'den Can Atalay kararı

AKP, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş'un, muhalefetin çağrısı üzerine Meclis'i Genel Kurulu'nu 16 Ağustos Cuma günü çağırdığı olağanüstü toplantıya katılma kararı aldı.

TBMM Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada "Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş, yeterli sayıda milletvekilinin imzası ile yapılan olağanüstü toplantı çağrısı üzerine; TBMM Genel Kurulu'nu, Anayasa'nın 93. ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü'nün 7. maddeleri gereğince, 16 Ağustos 2024 Cuma günü saat 14.00'te toplantıya çağırmıştır" ifadelerine yer verildi.

Sözcü'de yer alan habere göre, AKP kaynakları söz konusu oturuma katılma kararı aldıklarını belirtti.

MHP KATILMAYACAK

Dün AKP Genel Merkezi'nde Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında da söz konusu oturuma katılım kararının ele alındığı gündeme gelmişti.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, TBMM'de Can Atalay için yapılacak olağanüstü oturuma ilişkin "Meclis Başkanımızın bir çağrısı var. Bugün akşam ve yarın AK Parti olarak biz bu konuyu ele alacağız ve değerlendireceğiz. O değerlendirmenin neticesi olarak tutumumuzu paylaşacağım" demişti.

MHP ise daha önce bir açıklama yaparak olası bir oturuma katılmayacağını bildirmişti.