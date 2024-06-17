AKP'den CHP'ye bayram ziyareti: Görüşmede neler konuşuldu?

AKP heyeti, Kurban Bayramı nedeniyle CHP Genel Merkezi'ni ziyaret etti. AKP MKYK Üyesi Hasan Sert ve beraberindekileri CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yücel'in de aralarında olduğu heyet karşıladı. Ziyarette, emeklilerin sorunları, geçim zorluğu ve siyasetteki normalleşme konuşuldu.

Kurban Bayramı’nın ikinci gününde siyasi partiler arasındaki bayramlaşma mesaisi başladı.

AKP heyeti, bugün sabah saatlerinde CHP Genel Merkezi'ne ziyarette bulundu. AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Sert başkanlığındaki heyeti, CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yücel başkanlığındaki heyet karşıladı.

Burada konuşan AKP'li Hasan Sert, "Türkiye, üzerinde sorumluluğu çok olan bir ülke. Bunu ancak birlik ve beraberlikle aşabiliriz. Birbirimizden farklı düşünceler olması normal. Değişik siyasi partilerin değişik siyasi argümanlar üretmesi çok normal. Bunu doğru karşılamak lazım. Ülke meselesi olunca biraz daha fedakarlığı başarabilmeliyiz ve Türkiye’nin başarısı için hep beraber çalışabilmeliyiz" dedi.

YÜCEL'DEN EKONOMİK KRİZ MESAJI

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yücel ise emekli bir çiftin, işçinin ve emekçinin refaha ulaşabildiği bir sistem için hep beraber çalışılması gerekliliğine dikkati çekerek "Siyasi partilerin ülkeyi yönetme konusunda farklı yöntemleri olabilir, bu farklılık bizim zenginliğimizdir. O farklılıktan iyi ve güzel şeyler ortaya çıkar" diye konuştu.

"DİYALOG SÜRECİ BİZİM AÇIMIZDAN DEĞERLİ"

Yücel, 31 Mart seçimlerinin ardından başlayan normalleşme ve diyalog sürecinin partisi açısından kıymetli olduğunun altını çizerek, "31 Mart yerel seçimlerinde milletimizin bize verdiği sorumluluğun farkındayız. Doğruya doğru, iyiye iyi ve yanlışa yanlış diyerek, bir ortak akılla ülkemizin hak ettiği iyi yerlere gelmesi için birlikte mücadele etmeye her zaman hazırız. Bu diyalog ve iletişim çok kıymetli. Demokrasinin olmazsa olmazıdır. Bunun sürmesi hem milletimiz hem de ülkemiz açısından çok önemli" değerlendirmesinde bulundu.

"OLUMLU HAVA OLUŞTURULMALI"

Yücel’in sözleri üzerine Sert, Türkiye'deki ekonomik krizin dünyada yaşanan yangın, sel, felaket ve devletlerarası coğrafyalardaki savaşlar sonucunda ortaya çıktığını belirterek "Türkiye’nin başarı hikayesini yazabilmemiz lazım. Devletler, ekonomi ile büyür siyasetle yönetilir. Biz hem siyaseti hem de ekonomiyi planlı bir şekilde olumlu bir noktaya götürmek zorumdayız. Yerel yönetimlerde büyük oranda sizin başarılarınızı bekliyoruz. Merkezi hükümette de biz bu başarıları yürütmek zorundayız. Ülkede merkezi hükümetin ve yerel yönetimlerin birlikte yapması gereken çalışmaları başarılı bir şekilde götürebilmesi, ülkenin gelecekteki birtakım pozisyonları rahat alması açısından önemli. Bu sürecin böyle devam etmesini ve bu süreçten ülkenin kazanacağına olan inancımız yüksektir. Hepimiz üzerimize düşeni bu noktada pozisyon alıp olumlu havayı oluşturacak çalışmaları yürütmemiz lazım" dedi.

Bunun üzerine Yücel ise, son dönemde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin geçmişteki işlevini kaybettiğini belirterek, birtakım iyi niyetli çabaların olduğunu ancak denge denetim mekanizmasının iyileştirilmesi ile yaşanan sorunların çözülebileceğini sözlerine ekledi.