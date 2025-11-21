AKP'den din eğitimi ihracatı: Kıbrıs’a ilahiyat koleji

Kuzey Kıbrıs ile imzalanan protokol çerçevesinde Gazimağusa’ya ilahiyat koleji açılacak. Karar bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı. Protokolde imzaların 2023'te atıldığı öğrenildi.

Protokolde okulun arazisinin Kuzey Kıbrıs'ta bir dönem bakanlık yapan Sunat Altun tarafından AKP'ye yakınlığıyla bilinen Kıbrıs İlim ve Ahlak Vakfı'na (KİSAV) verildiği, vakfın da arazisini bağışladığı ve okulun adının Suna Altun İlahiyat Koleji olacağı ifade edildi.

Protokolde okulda “ilahiyat müfredatı” uygulanacağı aksi takdirde binanın tekrar KİSAV'a verileceği kaydedildi. Ayrıca müfredat oluşturulurken TC Milli Eğitim Bakanlığınca istişare yürütüleceği belirtildi.

YOL YAPILACAK

Protokolde dikkat çeken ifadelerden biri okula ulaşımın sağlanması için çevre yollarının bağlantısının sağlanması oldu. Ayrıca Türkiye’den okul binasının yapılması için işçi getirileceği ve Kuzey Kıbrıs’ın bunun için kolaylık sağlayacağı da ifade edildi.

BÜTÇE TÜRKİYE’DEN

Protokolde yer alan diğer bir dikkat çekici madde ise inşaatın kaynağının TC Hazine Bakanlığından karşılanması oldu.

Projenin 2023 yılında iki ülke arasından imzalanan amlaşmada geçen "Ankara Kaynaklı Projeler" bazında yapılacağı belirtildi.

Protokol 2023 yılında imzalandı. Ancak onay kararı bugün yayımlandı.

İLK KOLEJİ DEĞİL

Okul arazisini bağışlayan KİSAV daha önce de Kuzey Kıbrıs’a Hala Sultan İlahiyat Koleji’ni yapmıştı. Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası ile Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası'nın Hala Sultan İlahiyat Koleji aleyhinde Yüksek İdare Mahkemesi'nde dava açmıştı. Mahkeme okulda okutulan müfredatın Anayasa’ya aykırı olduğuna karar vermişti. Okuldan mezun olan 1457 kişiden 366’sının Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğu öğrenilmişti.

Geçen günlerde Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili Doğuş Derya protokolün Kıbrıs Parlamentosundaki oylamasında Hala Sultan İlahiyat Koleji’nin imam yetiştirmek amacıyla meşrulaştırıldığını hatırlattı. Ancak mezun sayısına rağmen Din İşleri Başkanlarının hâlâ Türkiye’den atandığını söyledi. Bunun, yeni bir ilahiyat kolejine ihtiyaç duyulmadığını gösterdiğini ifade eden Derya, uygulamanın ideolojik saiklerle yürütüldüğünü dile getirdi. Milli Eğitim Yasası’nın Atatürk ilke ve inkılaplarına açıkça atıf yaptığını söyleyen Derya, protokolün yasaya ve anayasaya aykırı şekilde dizayn edildiğini aktardı.

ŞEHİR PLANCILARI DA KARŞI

Kuzey Kıbrıs Şehir Plancıları Odası da İlahiyat Koleji projesi ve projeye verilen planlama onayının “55/1989 İmar Yasası” altında yürürlüğe giren Gazimağusa İskele Yeniboğaziçi İmar Planı’na aykırı olduğunu açıkladı. “Projenin uygulanacağı parselin yaklaşık net büyüklüğü 9.750 metrekare olup; Gazimağusa İskele Yeniboğaziçi İmar Planı kuralları uyarınca ortaokul/lise projeleri için gereken minimum parsel büyüklüğü 23.400 metrekaredir.” ifadelerine yer verilen açıklamada, öğrenci başına ihtiyaç duyulan metrekare büyüklüklerinin sağlanamayacağına dikkat çekildi.

VAKIFTA TANIDIK İSİMLER

KİSAV'da Türkiye’den tanıdık isimler yer alıyor. AKP'li eski ticaret bakanı Ömer bolar bir dönem vakfın mütevelli heyetinde yer almıştı. Vakıf tıpkı Türkiye’de Akpye yakın vakıflar gibi çalışıyor. Din eğitiminin ağırlığının artması için çabalayan vakıf yazları düzenlediği yaz okullarında da din ağırlıklı eğitimler veriyor.

BULGARİSTAN'DA İMAM HATİP

AKP sene başında da Bulgaristan'da imam hatip lisesi açmıştı. Ülkenin ilk imam hatip lisesi olan Sofya İmam Hatip Lisesi açılmıştı. Açılışta konuşan Türkiye Büyükelçisi öğrencilere "Türkiye olarak biz sizin yanınızdayız" mesajını vermişti.