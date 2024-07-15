AKP'den emekli aylığına zam mesajı: Rakamı Erdoğan'a sunacağız

AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, en düşük emekli aylığına yapılacak zam için, "Analizleri topladık, bu akşam itibarıyla Cumhurbaşkanımıza sunacağız, yarın Meclis Başkanlığı'na vereceğiz" açıklamasını yaptı. Güler, yapılacak zam için rakam vermedi.

AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, en düşük emekli aylığına yapılacak zam hakkında CNN Türk canlı yayınında açıklamalarda bulundu.

Abdullah Güler, yaptığı açıklamada, "Bütçe imkanları nedir, bunun belirlenmesi gerekiyor. Bununla ilgili analizleri topladık, bu akşam itibarıyla Cumhurbaşkanımıza sunacağız, yarın Meclis Başkanlığı'na vereceğiz" ifadelerini kullandı.

Zam için rakam vermeyen Güler, "Bu akşam netleşecek. Şu an rakam söylemem doğru olmaz. Alternatifler var, onlara bakıyoruz" diye konuştu.

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EMEKLİLERİN GÖZÜ DÜZENLEMEDE

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 3 Temmuz'da açıkladığı 6 aylık enflasyon rakamlarının ardından emekli maaşlarına yapılacak zam oranı yüzde 24,73 olmuştu.

Alınan 6 aylık enflasyon ortalamasına göre belirlenen zam oranının, kök aylıklara uygulanması nedeniyle, kök aylığı 7 bin 710 lira ve altında olanların maaşı, zamma rağmen en düşük aylığın altında kalmıştı.

En düşük emekli maaşı uygulaması kapsamında 10 bin TL aylık alan emeklinin gözü beklenen düzenlemeye çevrilmişti.