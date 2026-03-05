AKP'den "emekliye bayram ikramiyesi" açıklaması: Yeni düzenleme sinyali

Ramazan Bayramı'nın yaklaşmasıyla milyonlarca emeklinin bayram ikramiyelerine zam beklentisi AKP tarafından geri çevrildi. Geçen hafta yeni mali düzenlemeler içeren yasa teklifini TBMM Başkanlığı'na sunan AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, bu karara gerekçe olarak, "bütçe disiplini" ve "OVP hedefleri"ni gösterdi.

Ancak AKP'de buna alternatif olarak, bayram ikramiyesi sisteminin değiştirilerek, sadece düşük gelirli emeklilere ikramiye verilmesini sağlayacak formüller tartışıldığı öğrenildi.

ZAMDAN NEDEN VAZGEÇİLDİ?

BBC'de yer alan habere göre, üst düzey bir AKP yöneticisi, ikramiyeye zamdan neden vazgeçildiğini şöyle anlattı:

"Bin liralık artış vatandaşı memnun etmeyecekti, buna karşılık bütçeye ilave yük getirecekti. Vatandaşta karşılığı olmayacak bir artış için bütçeye ilave yük getirmek yanlış olurdu."

İktidar partisi kaynakları, yüksek gelir grubundakilerle, en düşük maaşlı gruplara aynı ikramiyenin verilmesinin sosyal adalet açısından sorunlu olduğunu savunuyor.

Bunun yerine, ihtiyaç sahiplerinin desteklenmesine dönük sistem değişikliğine gidilmesi gerektiği savunuluyor.

AKP kaynakları sistem değişikliği gerekliliğini şu sözlerle dile getiriyorlar: "Milletvekilleri de 4 bin lira ikramiye alıyor, mesela işadamı Rahmi Koç da 22 bin lira maaşlı emekli de aynı ikramiyeyi alıyor. Milletvekiline neden emekli ikramiyesi veriliyor? Bu doğru değil, ihtiyacı olan, düşük gelir gruplarını destekleyecek bir sistemi hayata geçirmemiz gerekiyor."

50 BİN LİRANIN ALTI

Bu çerçevede, sadece belirli bir gelir eşiğinin altında kalan, örneğin 50 bin liranın altında maaş alanlara emekli ikramiyesi verilmesi seçeneği de tartışılıyor. Ancak böyle bir düzenlemenin Anayasa'nın eşitlik ilkesine aykırılık oluşturabileceği, bunun yerine yeni bir sosyal destek sisteminin hayata geçirilmesi seçeneği üzerinde duruluyor.

YENİ DÜZENLEME

Bu kapsamda öne çıkan formül, AKP'nin bir süredir üzerinde çalıştığı "Gelir Tamamlayıcı Aile Desteği Programı" kapsamında ikramiye sisteminin yeniden düzenlenmesi.

Kamuoyunda "vatandaşlık maaşı" olarak da adlandırılan programın 2027'de tüm Türkiye'de uygulamaya geçirilmesi hedefleniyor.

Programla, ihtiyaç sahibi veya çok düşük gelir grubundaki ailelere ek mali ve sosyal destek verilmesi hedefleniyor.

AKP yönetimi, bayram ikramiyesinin de bu program içine alınarak, sadece belli gelirin altındakilere bayram ikramiyesi verilmesi seçeneği üzerinde duruyor.

2018'DE BAŞLADI

AKP'nin, 2018 seçimleri öncesi aldığı kararla, emeklilere Ramazan ve Kurban Bayramı'nda bin lira ikramiye verilmesi kararlaştırılmış ve bu uygulama sonraki yıllarda da devam etmişti. Ancak iktidar, "seçim yatırımı" olarak uygulamaya konulan emekli ikramiyesi uygulamasının bütçeye yük getirdiği gerekçesiyle artış oranlarını sınırlı tuttu ve emekli ikramiyesi 4 bin lirada kaldı.