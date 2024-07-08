AKP'den erken seçim ve en düşük emekli aylığı yorumu

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, erken seçimin gündemlerinde olmadığını en düşük emekli aylığına ilişkin ise çalışma sürecinin devam ettiğini ancak henüz bir karar verilmediğini söyledi. Çelik, "Biz erken seçim tartışmalarının hiçbir şekilde muhatabı değiliz" dedi.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, erken seçim ve emekli aylığı hakkında konuştu.

Partisinin MYK toplantısının ardından konuşan Çelik, erken seçimin gündemde olmadığını söyledi.

Çelik, "Bizim açımızdan 14-28 ve 31 Mart seçimleri geçtikten sonra seçim dönemi kapanmıştır. Önümüzde 4 yıllık dönem vardır. Muhalefet partilerinin erken seçimi getirme gündemleri kendi aralarındaki iç mücadeleyi yönetmeye dönük olarak gündeme gelmektedir" dedi.

Çelik, "Biz erken seçim tartışmalarının hiçbir şekilde muhatabı değiliz. Milli irade kararını vermiştir. Önümüzdeki dönemi milletimize hizmet etmek için en iyi şekilde değerlendireceğiz. Bu tartışmaları gereksiz gördüğümüzü ve toplumumuzun her kesiminin planını buna göre yapması gerektiğini bir kez daha ifade ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"EMEKLİ AYLIĞI KONUSUNDA ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR"

Çelik basın mensuplarının emeki aylıklarına ilişkin sorusuna ise "Konu üzerinde çalışılıyor. Henüz karar verilmiş değil" şeklinde yanıt verdi.

Çelik şunları söyledi:

"Bugün, yarın da devam edilecek. Bir karar verilemediği için 'şu sonuç çıktı' diyemeyiz. Orta Vadeli Programı'n korunması esas olmak üzere toplumumuzun her kesiminin yanında olmaya devam edeceğiz."

ERDOĞAN-ESAD GÖRÜŞMESİ

Çelik, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın olası görüşmesine ilişkin ise sorulan bir soruya "Davetin gerçekleşmesi ve nerede olacağı eylem planı çerçevesinde muhataplarımızla mutabakata vararak sözkonusu olacaktır. Şu anda davet gerçekleşmemiştir, yer ve zaman konusunda herhangi netlik yoktur" yanıtını verdi.