AKP'den Ferdi Zeyrek için geçmiş olsun mesajı

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, evinde yaşanan kazada elektrik akımına kapılarak ağır yaralanan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek için geçmiş olsun mesajı yayınladı.

X üzerinden açıklama yapan Çelik, "Başta ailesine ve CHP camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" ifadesini kullandı.

"SAĞLIĞINA KAVUŞMASINI TEMENNİ EDİYORUZ"

Çelik'in açıklamasının tamamı şu şekilde:

"Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Sn Ferdi Zeyrek geçirdiği üzücü bir kaza sonucu hastanede tedavi altına alındı. Başta ailesine ve CHP camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Sn Zeyrek’in en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz."