AKP'den "Gazze Görev Gücü"ne yeşil ışık

AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, bugün (10 Ekim Cuma) Gazze Görev Gücü hakkında "Meclis Başkanlığımıza gelecek her türlü tezkere ve talebi destekleyeceğiz" dedi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Hamas-İsrail ateşkesinin ardından "Gazze Görev Gücü'nde yer alacağız, anlaşmanın sahadaki uygulamalarını takip edeceğiz" açıklamasında bulunmuştu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) da bugün Gazze Görev Gücü ile ilgili, "Barışın tesisi ve korunmasında tecrübe sahibi olan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz kendisine tevdi edilecek her türlü göreve hazırdır" açıklamasını yapmıştı.