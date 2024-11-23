AKP'den 'genel af' ve anadil açıklaması

AKP Grup Meclis Grup Başkanı Abdullah Güler, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

KRT TV'de katıldığı yayında 'genel af' ve 'anadil' tartışmalarına yönelik konuşan Güler, iki konunun da gündemlerinde olmadığını söyledi.

Güler, şöyle konuştu:

"AF DOĞRU SONUÇLAR VERMİYOR"

"Bizim gündemimizde genel veya kısmi af yok. Biz, daha adil, daha etkin, caydırıcı cezaların verilmesi ve toplumun huzurunun sağlanmasına çalışıyoruz. Af doğru sonuçlar vermiyor. Yeni anayasa düzleminde anadil gündemimizde yok. Yeni anayasanın toplumun her kesiminin kendi önerisini, kendi beklentisini ortaya koyacağı bir çalışma ortamı olması lazım. Amacımız bizim sivil demokratik, katılımcı günümüzün bütün koşullarına uygun bir anayasa yapmak.”