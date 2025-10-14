AKP'den hız cezası teklifi: 24 saat tuzağı

Trafik kazalarını önleme gerekçesiyle Meclis gündemine bugün gelmesi beklenen ancak bütçeye kaynak yaratma hedefi taşıdığı eleştirilerine neden olan yeni kanun teklifi, sürücülerin cebini fena yakacak. TBMM'de görüşülmeye başlanan düzenleme ile trafik cezaları fahiş seviyelere çıkıyor.

Kanun teklifi, AKP Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven ve Kütahya Milletvekili Adil Biçer'in imzasıyla TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Teklif bugün genel kurula sunuldu.

24 SAAT İÇİNDE KATMERLİ ZAM!

Kanun teklifinin en dikkat çekici maddelerinden biri, hız limitini aşma cezasını 30 bin TL'ye kadar çıkaran düzenlemenin 31 Aralık 2025'te yürürlüğe girecek olması. Asıl tuzak ise ertesi gün, yani 1 Ocak 2026'da başlıyor. Mevcut ekonomik beklentilere göre yaklaşık yüzde 25 olması öngörülen Yeniden Değerleme Oranı'nın (YDO) da eklenmesiyle ceza, sadece 24 saat içinde 37 bin 500 TL'ye ulaşacak. Bu durum, sürücüler için adeta bir "24 saat tuzağı" anlamına geliyor.

YÜZDE 10 TOLERANS TARİHE KARIŞIYOR

Mevcut sistemde sürücülere hız limitlerinde tanınan %10'luk tolerans hakkı da yeni teklifle birlikte ortadan kaldırılıyor. Artık hız sınırını 1 kilometre dahi aşmak, binlerce liralık cezalara neden olabilecek. Ayrıca, ihlalin ciddiyetine göre sürücü ehliyetlerine 30 ila 90 gün arasında el konulması da gündemde.