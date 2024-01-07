AKP'den İBB adayı olması beklenen Murat Kurum'dan ilk açıklama
AKP’nin İBB Başkan adayı olduğu iddia edilen Murat Kurum, “16 milyon İstanbullu için yola çıkacağız. İstanbul’un karmaşasını, düzensizliğini ve deprem sorununu ortadan kaldırmak için tüm ekibimizle çaba sarf edeceğiz” dedi.
Kaynak: Haber Merkezi
AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı adayı olması beklenen eski Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un çalışma arkadaşlarına yaptığı konuşmanın görüntüsü sosyal medyada yayınlandı.
Videoda, Kurum çalışma arkadaşlarına yaptığı konuşmada, "Ekibimizle, tüm arkadaşlarımızla birlikte çıkacağız. 16 milyon İstanbullu için çıkacağız. Burada İstanbul bu karmaşasını, düzensizliğini, insanlarımızın deprem riski kaygısını hep birlikte ortadan kaldırmak için çalışacağız" dedi.
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