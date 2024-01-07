AKP'den İBB adayı olması beklenen Murat Kurum'dan ilk açıklama

AKP’nin İBB Başkan adayı olduğu iddia edilen Murat Kurum, “16 milyon İstanbullu için yola çıkacağız. İstanbul’un karmaşasını, düzensizliğini ve deprem sorununu ortadan kaldırmak için tüm ekibimizle çaba sarf edeceğiz” dedi.

Güncel 07.01.2024 00:22 Giriş: 07.01.2024 00:22

Güncelleme: 07.01.2024 00:34 Kaynak: Haber Merkezi

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