AKP'den ihraç edilen eski vekilden Ekrem İmamoğlu'na 'siyasi kumpas' çıkışı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi hakkında yürütülen soruşturmalar ve gözaltılara tepki göstermesi nedeniyle AKP'den ihraç edilen eski vekil Hüseyğin Kocabıyık İkrem İmamoğlu'na siyasi kumpas düzenlendiğini belirtti.

Kocabıyık, katıldığı Halk TV canlı yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

19 Mart'ta Ekrem İmamoğlu'na siyasi bir kumpas düzenlendiğini vurgulayan Kocabıyık, Erdoğan'ın tutuklandığı sürece dikkat çekerek "Bunun için de yargı aktif bir şekilde devreye sokuldu. Aynı kumpas Recep Tayyip Erdoğan'a da düzenlenmişti" dedi.

İmamoğlu'nun 3 kez seçim kazandığını anımstaan Kocabıyık, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ben bugün soruyorum. Adam üç kere seçim kazanmış. İstanbul'un belediye başkanı... Ben bunu yakıştıramadığım için itiraz ediyorum. Demokrasi mücadelesi vereceğim diye kaç davadan yargılandım bilmiyorum... O gün ne için itiraz ettiysem bugün de o yüzden itiraz ediyorum. Ben Tayyip Erdoğan'ın muhalifi değilim ki, ben AK Parti'nin de muhalifi değilim."

KOCABIYIK NEDEN İHRAÇ EDİLDİ?

Kocabıyık, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve çalışma arkadaşlarının gözaltına alınmasının ardından AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile partisine yönelik eleştirilerde bulunmuştu.

"Erdoğan, sen aslında kendine darbe yaptın haberin yok" sözlerinin yer aldığı sosyal medya paylaşımı nedeniyle Kocabıyık, "tedbirli kesin ihraç" talebiyle AKP Merkez Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti.

Merkez Disiplin Kurulu tarafından partiden ihraç edilmişti. İhraç kararına tepki gösteren Kocabıyık, "Bugün benim için ihraç kararı verenlerin çoğu daha ilk mektep talebesiydi muhtemelen. Ak partili olmayı şeref çizgisinden utanılacak bir çizgiye taşıyanlar utansın" demişti.