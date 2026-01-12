AKP'den İran açıklaması: Trump'ın adını anamadı, İsrail'i işaret etti

AKP Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

AKP Genel Merkezi'ndeki toplantı, saat 15.21'de başladı.

Toplantı öncesi AKP Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulundu.

SANAL BAHİS

MYK'nin gündemine değinen Çelik, "Sanal bahis toplumsal bir yaraya dönüştü. Sanal bahis ve kumar meselesi aynı zamanda Türkiye'ye operasyon. Mafya yapılanmalarıyla bağlantısı, kara boyutu… Bütün boyutlarıyla ele alınacak bir eylem planı ortaya koyacağız. Bu eylem planı MYK’mizin ana konusu olacak. Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Yılmaz’ın sunumunun ardından bu konu konuşulacak" dedi.

İRAN VE VENEZUELA AÇIKLAMASI

İran'daki protestolara değinen Çelik, dış müdahale ihtimaline ilişkin konuşurken İran'ı sürekli tehdit eden Trump'tan ya da ABD'li yetkililerden bahsetmedi. Çelik şunları söyledi: "Dışarıdan yapılacak müdahaleler daha kötü sonuçlar doğuracak. Özellikle İsrail’in müdahaleleri daha fazla kriz çıkartacak. İstikrar önemlidir. İran’ın kendi özdinamikleriyle çözülmesi gereken meselelerdir. İsrailli yetkililerin söylemleri doğru değil."

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun ABD tarafına da değinen Çelik, "Venezuela’daki durum devam ediyor. Venezuela halkının müreffeh bir hayat yaşaması için onların yanındayız. Latin Amerika’daki başka ülkeleri hedef alan açıklamalar da yapılıyor. Bu ülkelerin bağımsızlığına ve egemenliğine karşı adım atılmaması gerektiğini ifade ediyoruz" dedi.