AKP'den İsrail'in Suriye saldırısına ilk yorum

İsrail'in, Şam ve Halep'teki uluslararası havalimanlarını vurmasına ilişkin konuşan AKP Sözcüsü Çelik, "Bütün dünyayı kimsenin istemediği yerlere sürükleyebilir" ifadelerini kullandı.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin genel merkezinde Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sonrası gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

İsrail'in, Suriye'de Şam ve Halep'teki uluslararası havalimanlarına yönelik saldırısı hakkında konuşan Çelik, "Şiddet ve karşı şiddet kısır döngüsü içinde bölgeyi ateşe açacak gelişmeler olabilir. Şam'a saldırı haberi gelmiştir. Bütün dünyayı kimsenin istemediği yerlere sürükleyebilir" dedi.

"SİVİL CAN KAYIPLARINI KABUL ETMİYORUZ"

İsrail ve Filistin arasında 7 Ekim'den bu yana devam eden çatışmaları değerlendiren Çelik, "Sivillerin hedef alınmasını kabul etmiyoruz. Masum insanları hedef alan şiddete karşı çıkıyoruz" diye konuştu.

ABD'nin bölgedeki gelişmelere yönelik tutumunu eleştiren Çelik, İsrail'i ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın "Bir Yahudi olarak da buradayım" ifadesini örnek göstererek ABD'yi daha 'yapıcı' bir tutum almaya davet etti.

Çelik, şunları söyledi: "ABD Dışişleri Blinken'in sözleri çok yanlış. Herkesin açıklamarında çok dikkatli olması gerekir. Blinken'in bu açıklaması yadırganması gereken son derece basiretsiz bir açıklamadır."

Çelik, özetle şöyle konuştu:

"(Filistin-İsrail çatışması) Sivillerin hedef alınmasını kabul etmiyoruz. Masum insanları hedef alan şiddete karşı çıkıyoruz. İki taraftan da sivillerin öldüğü görüntü üzüntü vericidir. İsrailli sivilleri hedef alan saldırılara da karşı çıkıyoruz. Gerekli olan politik çözümdür. Gazze'nin böyle kuşatılması uluslararası hukuka aykırıdır. Üzerlerine topyekün bomba yağdırılması asla kabul edilemez. Bütün Filistinlilerin suçlu ilan edilmesi ilkel bir yaklaşımdır. Burada toplu cezalandırmaya AB de dahil olmaktadır.

Şiddet ve karşı şiddet kısır döngüsü içinde bölgeyi ateşe açacak gelişmeler olabilir. Şam'a saldırı haberi gelmiştir. Bütün dünyayı kimsenin istemediği yerlere sürükleyebilir. Kışkırtıcı açıklamalardan herkesin kaçınması gerekir.

"TAM KUŞATMA ULUSLARARASI HUKUKA AYKIRI"

Rusya- Ukrayna savaşı döneminde Rusya'nın Ukrayna'nın bir bölümüne su vermediği iddiaları üzerine bütün Avrupa ayağa kalktı. Refah Sınır Kapısının bombalanması da oradaki insanları topyekün mezara gömmek gibidir. Tam kuşatma uluslararası hukuka aykırıdır. İnsan hakları açısından çok ciddi suçlara imza atmak anlamına gelir. Filistin meselesi on yıllardır çözümsüz kalmıştır, bir günde ortaya çıkan bir mesele değildir. Çeşitli devletler İsrail'in kendini savunma hakkından bahsediyor ama bu orantılı bir şekilde olması gerekiyor. Bütün bir Filistin halkına yönelik şiddet eylemine dönüşürse bu kabul edilemez. Burada Filistinli çocukların rahat uyuması için İsrailli çocukların ölmesi gerekmiyor. İsrailli çocukların rahat uyuması için Filistinli çocukların ölmesi gerekmiyor. Çözüm için bağımsız Filistin devleti kurulmalıdır.

"SİVİLLERİN HEDEF ALINMASINA KARŞIYIZ"

Verilecek desteklerin barışı sağlamaya yönelik olması gerekmektedir. Uçak gemileri ne yapacak, Gazze'yi mi bombalayacak? Şu anda yapılması gereken sivilleri koruyacak şekilde barış perspektifi ortaya koymaktır. Karşı şiddet kısır döngüsü bütün bölgeyi yutar. Biz iki taraftan da sivillerin hedef alınmasına karşıyız.

Bizim yaşadığımız terör saldırısından sonra terör hedeflerine yönelik operasyonlarımız devam ediyor. Tamamen meşru haklar çerçevesinde bunu gerçekleştiriyoruz. Türkiye'nin terörle mücadele operasyonları dünyanın en meşru operasyonlarıdır.

AZERBAYCAN'IN KARABAĞ OPERASYONU

Azerbaycan'ın soykırım yaptığına dair bir propaganda yapılmaya çalışıldı. Bu bir yalandı. Herhangi bir şekilde soykırım yok. BM, bu iddiaları araştırmak için oraya heyet gönderdi. Raporlarda Ermeni sivillerine yönelik bir şiddet ya da soykırım gibisinden adlandırılabilecek faaliyetlere rastlamadıklarını söylediler.

ABD Dışişleri Blinken'in 'Ben aynı zamanda Yahudi olarak buradayım' sözleri çok yanlış. Herkesin açıklamarına çok dikkat olması gerekir. Blinken'in bu açıklanması yadırganması gereken son derece basiretsiz bir açıklamadır.

Rusya-Ukrayna savaşında olduğu gibi Sayın Cumhurbaşkanımız burada da arabulucu olabileceğimizi ifade etti. İlk günden itibaren esir takasına aracılık mesajı verdi. Türkiye Cumhuriyeti Devleti üzerine düşeni yapar."