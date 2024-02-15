AKP'den istifa eden belediye başkanı YRP'den aday oldu

Bursa'da AKP Büyükorhan Belediye Başkanlığı görevinden istifa eden Ahmet Korkmaz, YRP'ye geçti. YRP'den Büyükorhan Belediye Başkan adayı olan Korkmaz'a rozetini Fatih Erbakan taktı.

AKP'den istifa eden Büyükorhan Belediye Başkanı Ahmet Korkmaz, Yeniden Refah Partisi'ne (YRP) geçti.

Yeniden Refah Partisi'nin sosyal medya hesabından Ahmet Korkmaz'a ilişkin paylaşım yapıldı.

Paylaşımda, YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan ve Ahmet Korkmaz'ın fotoğrafına yer verildi.

YRP'nin açıklamasında Korkmaz'ın istifa ettiği bilgisine yer verilirken parti rozetinin Erbakan tarafından takıldığı görüldü.

YRP'nin açıklamasında ise şunlara yer verildi:

"Bursa Büyükorhan Belediye Başkanı Ahmet Korkmaz, Ak Parti’den istifa ederek Yeniden Refah Partimizin Büyükorhan Belediye Başkan Adayı olmuştur. Büyükorhan’a ve partimize hayırlı olsun."