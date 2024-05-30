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AKP'den İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu’na ziyaret

Aralarında AKP Grup Başkanı Abdullah Güler ve Grup Başkanvekili Özlem Zengin'in de olduğu bir grup AKP'li İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nu ziyaret etti.

Siyaset
  • 30.05.2024 13:21
  • Giriş: 30.05.2024 13:21
  • Güncelleme: 30.05.2024 13:21
Kaynak: İHA
AKP'den İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu’na ziyaret

AKP heyeti, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu’nu ziyaret etti.

AKP Grup Başkanı Abdullah Güler ve Grup Başkanvekilleri Özlem Zengin, Bahadır Yenişehirliolu, Abdulhamit Gül, Muhammet Emin Akaşoğlu, AKP Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, bugün sat 12.30 sıralarında  İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu’na ziyarette bulundu.

Görüşmede İYİ Parti Grup Başkanvekilleri Turan Çömez ve Buğra Kavuncu, TBMM Katip üye Yasin Öztürk de hazır bulundu.

Basın kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından İYİ Parti ve AKP'li heyet tarafından herhangi bir açıklama yapılmadı.

Güler, Dervişoğlu’na çini ve çiçek hediye etti. 

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