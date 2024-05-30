AKP'den İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu’na ziyaret

Aralarında AKP Grup Başkanı Abdullah Güler ve Grup Başkanvekili Özlem Zengin'in de olduğu bir grup AKP'li İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nu ziyaret etti.

Siyaset 30.05.2024 13:21 Giriş: 30.05.2024 13:21

Güncelleme: 30.05.2024 13:21 Kaynak: İHA

A- A A+