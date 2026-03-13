AKP'den kanun teklifi: İçki yasaklarına yenileri eklenecek

AKP, tarım ve orman alanında düzenlemeler içeren kanun teklifini Meclis Başkanlığına sundu.

29 maddeden oluşan kanun teklifinde yer alan bir madde ise dikkat çekti.

YENİ YASAKLAR GELECEK

Kanun teklifiyle halihazırda devam eden içki yasaklarına yenileri eklenecek. Teklife göre içki üreticilerinin marka ve logoları kullanılarak etkinliklere destek vermesi, "dolaylı" reklam yapması yasaklanması amaçlanıyor.

22.00-06.00 saatleri arasındaki içki satış yasağının ihlal edilmesi hâlinde ceza verme yetkisi mülki amirlere devredilecek ve iş yerlerinin vitrinlerinde içkiyi teşvik eden görsellerin kaldırılması hükme bağlanacak.

Düzenleme ile ayrıca şeker pancarında sözleşmesiz ekim yasaklanırken, yerli tütün kullanım zorunluluğuna uymayan firmalara verilen cezalar da artırılıyor. Belgesiz nakledilen hayvanların doğrudan kesime gönderilmesi yerine kayıt altına alınmasına imkân tanınması da teklif kapsamında yer alıyor.

"BAĞIMLILIKLA MÜCADELE" BAHANESİ

Teklifin gerekçesinde ise şu ifadeler yer aldı:

Tütün, tütün mamulleri, alkol ve alkollü içki piyasasımn düzenlenmesi, piyasa güvenliğinin bağlanması, kayıt dışı alkol ve alkollü içki faaliyetlerinin önlenebilmesi, etil alkol ve alkollü içki piyasasımn daha etkin izlenmesi için ilgili kanunlarda gerekli düzenlemelerin yapılması amaçlanmaktadır.Bu kapsamda, yeni getirilen düzenlemelere ilişkin idari yaptınmlann belirlenmesi ve mevcut idari yaptınmlann uygulamada yaşanan tereddütlere mahal verilmeyecek surette açık ve caydırıcılığını artıracak şekilde yeniden düzenlenmesi öngörülmektedir. Bağımlılıkla mücadele kapsamında alman önlemlerin kuvvetlendirilmesi, alkollü içki kullanımına yönelik teşvik edici uygulamaların önüne geçilerek alkollü içki üreten firmaların sponsorluk ve tanıtım faaliyetlerinin kısıtlanması amaçlanmaktadır."