AKP'den kanun teklifi: Vergi borcunda taksit uzayacak, varlıklarını getirenler 20 yıl vergi ödemeyecek

AKP mali düzenlemeleri de içeren kanun teklifini TBMM Başkanlığına sundu.

Teklife göre yurtdışındaki varlıklarını Türkiye'ye getirenlerden 20 yıl vergi alınmayacak. Ayrıca devlete olan borçlarda taksit süresi 36 aydan 72 aya çıkarıldı.

Düzenleme ile teminat aranmaksızın ertelenebilecek borç tutarı ise 50 bin TL’den 1 milyon TL’ye yükseltilmesi teklif edildi.

Teklife ilişkin konuşan AKP Grup Başkanı Abdullah Güler şunları aktardı:

"- Yurtdışındaki varlıkların 31 Temmuz 2027'ye kadar kayda geçirilmesi halinde vergii yüzde 5'ten sıfıra indiriyoruz.

- İmalatçı ihracatçımıza 16 puanlık vergi avantajı sağlıyoruz.

- Yeni nesil girişimlerin kuruluş maliyetlerini minimum düzeye indiriyoruz.

- Yatırımı, üretimi, ihracatı merkeze alan düzenleme en kısa sürede yasalaşacak.

-Amme borçlarının tecil ve taksitlendirme süresini 36 aydan 72 aya çıkarıyoruz."

Kanun teklifinde şu maddeler yer alıyor:

VERGİ BORCUNA 72 AY TAKSİT, 1 MİLYON TL'YE KADAR TEMİNATSIZ ERTELEME

Vergi ve diğer kamu borçlarını ödeme güçlüğü çeken mükellefler için önemli bir kolaylık geliyor. Mevcut düzenlemede azami 36 ay olan taksit süresi 72 aya çıkarılıyor. Teminat aranmaksızın ertelenebilecek borç tutarı ise 50 bin TL'den 1 milyon TL'ye yükseltiliyor.

Yurt dışı gelir vergisi istisnasından yararlanan kişilerin, bu istisna süresi içinde miras yoluyla edindikleri mal intikalleri için veraset vergisi oranı yüzde 1 olarak sabitlenecek.

Teknogirişim şirketlerinde çalışanlara işverenlerince bedelsiz veya indirimli verilen pay senetlerindeki gelir vergisi istisnası sınırı, yıllık brüt ücretin bir katından iki katına yükseltiliyor. Ayrıca bu payların tam istisnayla elden çıkarılabilmesi için aranan 12 yıllık süre 6 yıla indiriliyor. Kademeli vergilendirme sistemi de yeniden düzenleniyor: Payların 2 yıl içinde satılması halinde istisna edilen verginin tamamı, 2-4 yıl arasında yüzde 75'i, 4-6 yıl arasında ise yüzde 25'i gecikme faizleriyle birlikte işverenden tahsil edilecek.

TÜRKİYE'YE YERLEŞENLERDEN 20 YIL BOYUNCA VERGİ ALINMAYACAK

Türkiye'ye yeni yerleşen ve son 3 yılda Türkiye'de vergi mükellefi olmayan gerçek kişilerin yurt dışından elde ettikleri kazanç ve iratlar 20 yıl boyunca gelir vergisinden muaf tutulacak. Düzenlemenin 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerli sayılması planlanıyor.

En az 3 ülkede faaliyet gösteren ve gelirinin yüzde 80'ini yurt dışındaki ilişkili şirketlerden elde eden "nitelikli hizmet merkezi" statüsündeki şirketlerde çalışan personelin ücretlerinin brüt asgari ücretin 3 katını aşmayan kısmı (İstanbul Finans Merkezi'ndeki merkezler için 5 katı) gelir vergisinden muaf tutulacak.

Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu'na yeni bir madde eklenerek "Nitelikli Hizmet Merkezi" kavramı hukuki zemine oturtulacak. En az 3 ülkede aktif faaliyeti olan ve yıllık hasılatının en az yüzde 80'ini yurt dışındaki ilişkili şirketlerden elde eden sermaye şirketleri bu statüye hak kazanabilecek.

Yurt dışından alınan malın Türkiye'ye getirilmeden satılması şeklinde tanımlanan transit ticaret ile nitelikli hizmet merkezlerinin bu faaliyetlerden elde ettiği kazançlara uygulanacak kurumlar vergisi indirim oranı yüzde 95 olarak belirleniyor. İstanbul Finans Merkezi'nde (İFM) katılımcı belgesiyle faaliyet gösteren kurumlar için bu oran yüzde 100, yani tam muafiyet anlamına geliyor.

İhracatçı üreticilerde kurumlar vergisi yüzde 9'a iniyor Ürettikleri malları doğrudan ihraç eden imalatçı kurumların bu ihracattan elde ettiği kazançlara yüzde 9 oranında kurumlar vergisi uygulanacak.

Transit ticaret, nitelikli hizmet merkezleri ve İstanbul Finans Merkezi kapsamında sağlanan kazanç indirimlerinin "Yurt İçi Asgari Kurumlar Vergisi" matrahından düşülmesine imkân tanınacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından "teknogirişim rozeti" verilmiş, halka açık olmayan şirketlerin paya dönüştürülebilir borç sözleşmeleri (convertible note) aracılığıyla yatırım almaları kolaylaştırılıyor. Bu sözleşmelere dayalı sermaye artırımlarında Türk Ticaret Kanunu'ndaki şarta bağlı sermaye artırımı hükümleri uygulanmayacak. Ayrıca "Dijital Şirket" statüsü kazanan girişimler, kuruluşlarından itibaren 3 yıl boyunca oda kayıt ücreti ve aidatından muaf tutulacak.

İFM'deki gelir vergisi istisnası tüm katılımcılara genişliyor İstanbul Finans Merkezi'nde yurt dışı tecrübesi bulunan personele sağlanan gelir vergisi istisnası şimdiye kadar yalnızca finansal kuruluş çalışanlarını kapsıyordu. Yapılacak değişiklikle bu hak İFM'deki tüm katılımcı kurum personeline tanınacak.

İFM'de kurumlar vergisi indirimi 2031'den 2047'ye uzuyor İFM'deki finansal hizmet ihracatı kazançlarına uygulanan yüzde 100 oranındaki kurumlar vergisi indiriminin süresi 2031'den 2047 yılına kadar uzatılıyor. Ayrıca İFM katılımcısı finansal kuruluşların finansal faaliyet harçlarından muafiyet süresi de 5 yıldan 20 yıla çıkarılarak bölgedeki uzun vadeli yatırım güvencesi pekiştiriliyor.