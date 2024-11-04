AKP'den kayyum atamalarına ilişkin ilk açıklama

AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, DEM Partili Mardin Büyükşehir Belediyesi, Batman Belediyesi ve Halfeti Belediyesi'ne kayyum atanmasına ilişkin "Belediye başkanlıkları hiç kimsenin suç işleyeceği alanlar değil. Yasal düzlemde uygulamalar devam edecektir" yorumunda bulundu.

Güler, DEM Partili 3 belediyeye atanan kayyumlara dair konuştu.

Güler, "Anayasamızın 127. maddesi kapsamı içerisinde geçici süreyle yerine bir görevlendirme yapıldı. Sizler 'kayyum' diyorsunuz ama hukuki tarifi böyle demiyor. Belediye başkanlıkları hiç kimsenin suç işleyeceği alanlar değil. Yasal düzlemde uygulamalar devam edecektir" dedi.