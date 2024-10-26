AKP'den kongre delegelerine anket: Sonuçlar Erdoğan'a sunulacak

AKP ilçe kongreleri öncesi delegelere, "İlçe yönetiminde kimleri görmek istiyorsunuz?" anketi yapıyor.

AKP'nin 8. Büyük Olağan Kongre'ye hazırlık çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda AKP Teşkilat Başkanlığınca tamamlanan mahalle delege seçimi ile 12 Ekim'den bu yana devam eden ilçe kongreleri süreciyle eş zamanlı bir dizi çalışma yürütülüyor.

Çalışmalardan ilkini 6 Eylül'de kongrelere zemin oluşturacak "Türkiye Buluşmaları" ile başlatan ve 5 Ekim'de tamamlayan AKP Teşkilat Başkanlığı, bu sürece, ilçe kongreleri öncesi delegelere yönelik anket çalışmasıyla devam ediyor.

"İLÇE YÖNETİMİNDE KİMİ GÖRMEK İSTİYORSUNUZ?"

Bu çerçevede ilçe başkanı ve yönetim kurulu üyeleri ile il kongre delegelerinin belirlendiği ilçe kongreleri öncesi delegelere, "İlçe yönetiminde kimi görmek istiyorsunuz?" şeklinde soru yöneltilecek.

RAPOR HALİNE GETİRİLECEK

AKP, söz konusu anketle, delegelerden, hükümete, teşkilatlara, parti yönetimi ve yerel yönetimlere ilişkin tavsiyeler almayı hedefliyor.

Teşkilat Başkanlığı tarafından çalışmanın tamamlanmasının ardından anketlerin sonuçları rapor haline getirilerek, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak.