AKP'den kredi kartı limitine vergi için yeni öneri

AKP yeni seri istişare toplantılarına başladı. İlk toplantı dün Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in katılımıyla Genel Merkezde gerçekleştirildi.

Şimşek, mevcut ekonomi politikasını değerlendirerek, milletvekilleri, MKYK üyeleri ve Genel Merkez yöneticilerinin sorularını cevapladı.

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, toplantıda AKP'nin Meclis Başkanlığı'na sunduğu ve kamuoyunda büyük eleştirilere neden olan "Savunma Sanayii Destekleme Fonu" da gündeme geldi.

AKP'li vekiller “Böyle bir şeyi neden teklif ettik? Madem teklif ettik, neden erteledik? Olmayan bir paradan pay alınabilir mi? Alınacaksa kıstas 100 bin değil, daha yüksek olması gerekmiyor muydu? 100 bin limiti olan vatandaştan 750 lira alınmasındansa, 1 milyon limiti olan vatandaştan 10 bin lira alınsın ya da kademeli pay alınsın” gibi soru ve öneriler geldi.

"Savunma sanayii için destek paketinin ne kadar elzem olduğunun önümüzdeki iki aylık süreçte vatandaşa anlatılma kararı alındığı" da kaydedildi.

GÖRÜŞMELER ERTELENMİŞTİ

AKP'nin Meclis Başkanlığı'na sunduğu ve kamuoyunda büyük eleştirilere neden olan "Savunma Sanayii Destekleme Fonu" görüşmeleri ertelenmişti.

Yasa teklifine göre, 100 bin TL’lik kredi kartı bulunanlardan yıllık 750 lira savunma sanayi fonu payı alınması öngörülüyordu.

AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, "Detaylı inceleme yapacağız. 2025 yılı bütçemizi göreceğiz. Bütçeden sonra üzerinde değerlendireceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımız da detaylı, titiz bir inceleme yapılması hususunu bize talimatlandırmıştır" açıklamasını yapmıştı.